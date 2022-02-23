第24期疫苗開放首日逾40萬人預約 莫德納最熱門
1922疫苗預約平台今天上午10時起分流開放預約COVID-19疫苗，據疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，有超過40萬人完成預約，以莫德納疫苗預約人數最多，共超過25萬人預約。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，第24期1922疫苗預約平台自今天上午10時起，開放民眾分流預約接種疫苗追加劑，提供166萬劑第3劑疫苗。
據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，已有40萬4611人完成預約，開放首日預約率為24.3%，其中以莫德納（Moderna）疫苗預約人數最多，120萬9122萬劑名額中有25萬6384人預約完成，預約率為21.2%。
輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）36萬4327劑名額中，已預約數為13萬6434人，預約率約37.4%；高端與阿斯特捷利康（AZ）疫苗名額分別為7萬2406萬劑與1萬6617萬劑，預約數分別為1萬136人與1657人，預約率約為13%與9%。
指揮中心提醒，第24期預約至2月25日中午12時截止，並於2月28日至3月6日開打，呼籲符合資格者盡快預約。
此外，第24期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務接種站接種。
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