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第24輪疫苗165萬劑今起預約 指揮中心14時記者會說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時記者會說明。記者謝承恩／攝影
中央疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時記者會說明。記者謝承恩／攝影

國內疫情連續4日本土確診個位數，預計本周將公布邊境及檢疫期縮短等放寬事宜，疫苗預約平台今日上午10時開放第24輪疫苗分流預約，中央疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時記者會說明。

新北加強版防疫旅館護理師定序為新一條BA.1個案，與桃機序列不同。國內已累計13條本土Omicron變異株，旅館隔離的旅客中有11人陸續比對中。

發言人莊人祥表示，第24輪將提供165萬劑疫苗，對象為去年12月12日前已完整接種兩劑疫苗滿12周的18歲以上民眾，接種日期為2月28日至3月6日。

專家指出，目前台灣感染的確診數非常少，但顧慮疫苗施打還不夠多，若要放棄隔離檢疫限制，疫情肯定會等比指數上升，因此五至六月前務必爭取時間趕快接種。

新冠疫苗

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