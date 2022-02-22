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第24期疫苗追加劑明早10時起預約 2月28日開打

第24期疫苗追加劑明早10時起預約 2月28日開打

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

第24期疫苗明天上午10時起開放分流預約，提供去年12月12日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12周的18歲以上民眾預約接種，接種日期為2月28日至3月6日。指揮中心公費疫苗預約平台於每周三上午10時至每周五中午12時提供民眾預約隔周接種。

公費疫苗預約平台第24期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。原先已在各地方政府衛生局安排指定合約醫療院所完成預約者，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平台重複預約。

預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月28日至3月6日。

二、符合資格對象：2021年12月12日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/6(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)55歲以上：2月23日上午10時至2月25日中午12時。

(二)38歲-54歲：2月23日中午12時至2月25日中午12時。

(三)18歲-37歲：2月23日下午2時至2月25日中午12時。

民眾可於2月22日下午2時起於預約平台進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約。

預約平台僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務接種站接種。醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw/) COVID-19疫苗接種院所項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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