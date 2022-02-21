時機對了救台灣 醫揭擋下Omicron原因「因禍得福」
精神科醫師潘建志發文提出疑問「台灣在Omicron+BA.2入侵後，至今確診數沒有出現指數型成長，還在可控範圍，但為什麼會這樣？」對此，他想到蟬的進化論，台灣有如「生命週期17年的蟬」，和別的品種不一樣，台灣閃過了病毒的時程，因禍得福。
潘建志19日在臉書發文談及為什麼台灣確診數還在可控範圍？從諸多可能條件中，人種基因、確實落實口罩令、島國因素等都被排除，「疫苗覆蓋率比台灣高的國家不少，疫情還是很嚴重，台灣現在防控指數算寬鬆的，我思考了很久，直到想到『蟬的進化論』，週期蟬，是時機的問題」。
他提到，週期蟬的生命史有分7年、11年、13年或17年的，蟬進化出質數的生命週期年「目的是避開其它品種的蟬大量繁殖的年份倍數，不要和別人撞上，一起出現消耗資源，可以增加存活率」。
他認為歐美Omicron大爆發，和打完疫苗時間拉長後，身體內抗體濃度下降，病毒免疫逃脫機率大增有關；當全世界都開始打疫苗，人擇的力量讓病毒往感染低抗體人類的方向進化。
潘建志談回台灣情況，他說，Omicron海嘯來臨前幾個月，美日捐贈和企業購買的BNT剛好到貨，火力全開施打優質疫苗，現在對Omicron仍有相當高防止感染的保護力，當時台灣大量快速的接種，並不知道後面馬上迎來Omicron海嘯，算有點運氣。
但以美國情形來說，美國施打疫苗的高峰早在一年前，許多人身體中的抗體慢慢降到很低，失去防止感染的能力，雖力推第3劑但已經來不及，歐洲打第3劑超過六成的國家很少，最後打過疫苗變成只能防重症而不能減少傳染。
反觀台灣，民眾對疫苗接受度高，疫苗施打率甚至超過英美和以色列，醫護人員工作效率超好，台灣施打疫苗速度在1月份是世界第一；台灣因為較晚完成2劑疫苗，大部分人身上抗體還很高，足夠防止Omicron指數級的爆發，「接種時間和歐美國家錯開，雖然晚6至8個月接種，但就像17年蟬，和別的品種不一樣，台灣閃過了病毒進化時程，因禍得福」。
文末，潘建志也提到，Omicron全球確診數已在減少中，現在是謹慎中抱著樂觀，高濃度抗體，NPI加上認真防疫，再撐一個月境外移入確診數就會減到個位數，不明感染源會減少，「希望繼Delta清零後，台灣不必像中國封城也能把Omicron擋下來，創造獨一無二的世界奇蹟」。
▪【疫情專題】2月20日增4例本土、66例境外、0死
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言