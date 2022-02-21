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時機對了救台灣 醫揭擋下Omicron原因「因禍得福」

聯合新聞網 / 綜合報導
接種疫苗示意圖。本報資料照片
接種疫苗示意圖。本報資料照片

精神科醫師潘建志發文提出疑問「台灣在Omicron+BA.2入侵後，至今確診數沒有出現指數型成長，還在可控範圍，但為什麼會這樣？」對此，他想到蟬的進化論，台灣有如「生命週期17年的蟬」，和別的品種不一樣，台灣閃過了病毒的時程，因禍得福。

潘建志19日在臉書發文談及為什麼台灣確診數還在可控範圍？從諸多可能條件中，人種基因、確實落實口罩令、島國因素等都被排除，「疫苗覆蓋率比台灣高的國家不少，疫情還是很嚴重，台灣現在防控指數算寬鬆的，我思考了很久，直到想到『蟬的進化論』，週期蟬，是時機的問題」。

他提到，週期蟬的生命史有分7年、11年、13年或17年的，蟬進化出質數的生命週期年「目的是避開其它品種的蟬大量繁殖的年份倍數，不要和別人撞上，一起出現消耗資源，可以增加存活率」。

他認為歐美Omicron大爆發，和打完疫苗時間拉長後，身體內抗體濃度下降，病毒免疫逃脫機率大增有關；當全世界都開始打疫苗，人擇的力量讓病毒往感染低抗體人類的方向進化。

潘建志談回台灣情況，他說，Omicron海嘯來臨前幾個月，美日捐贈和企業購買的BNT剛好到貨，火力全開施打優質疫苗，現在對Omicron仍有相當高防止感染的保護力，當時台灣大量快速的接種，並不知道後面馬上迎來Omicron海嘯，算有點運氣。

但以美國情形來說，美國施打疫苗的高峰早在一年前，許多人身體中的抗體慢慢降到很低，失去防止感染的能力，雖力推第3劑但已經來不及，歐洲打第3劑超過六成的國家很少，最後打過疫苗變成只能防重症而不能減少傳染。

反觀台灣，民眾對疫苗接受度高，疫苗施打率甚至超過英美和以色列，醫護人員工作效率超好，台灣施打疫苗速度在1月份是世界第一；台灣因為較晚完成2劑疫苗，大部分人身上抗體還很高，足夠防止Omicron指數級的爆發，「接種時間和歐美國家錯開，雖然晚6至8個月接種，但就像17年蟬，和別的品種不一樣，台灣閃過了病毒進化時程，因禍得福」。

文末，潘建志也提到，Omicron全球確診數已在減少中，現在是謹慎中抱著樂觀，高濃度抗體，NPI加上認真防疫，再撐一個月境外移入確診數就會減到個位數，不明感染源會減少，「希望繼Delta清零後，台灣不必像中國封城也能把Omicron擋下來，創造獨一無二的世界奇蹟」。

新冠疫苗 Omicron BNT 潘建志 COVID-19

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