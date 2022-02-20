快訊

國道沒繫安全帶被罰3000元 車主用「哆啦A夢」翻盤獲撤罰

缺蛋禍首在凍漲 政院物價小組、農委會哪方是元凶？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最新疫苗受害救濟！ 6例救濟 最高獲核予40萬元

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署公布衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)最新審議結果，其中六案獲得救濟。接種疫苗示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
疾管署公布衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)最新審議結果，其中六案獲得救濟。接種疫苗示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

疾病管制署公布衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年1月27日的最新會議紀錄，這次共審查48名個案，其中與新冠肺炎相關案件共40件。其中三例判定疫苗相關，皆為AZ疫苗，但僅一例核予救濟；另有五件無法確定是否與疫苗相關，包括一例接種莫德納疫苗及三例接種AZ疫苗者，也核予救濟，包括一例接種AZ疫苗後出現格林巴利症候群個案，獲救濟40萬元。

這次會議共審查與新冠肺炎相關個案46件，其中33例為接種AZ者、6例接種莫德納、1例為接種高端疫苗。其中，28例AZ接種者、5例莫德納接種者以及一例高端接種者被判定症狀與疫苗無關，或是症狀雖有關但屬輕微，而不予救濟。

核予救濟案件包括五例AZ疫苗接種者和一例莫德納接種者，判定為與疫苗相關或無法確定無法確定與疫苗之關聯，救濟金額為新台幣2萬至40萬元。

其中，一名新竹市郭姓個案（編號：3126）接種AZ疫苗後出現格林巴利症候群的症狀，經委員會審查認為，無法確定與接種AZ疫苗的關聯性，核予救濟金新台幣40萬元。

新竹市蔡姓個案（編號：2954）則是接種AZ疫苗後出現左側眼第六對腦神經麻痺的症狀，無法確定與接種AZ疫苗的關聯性，核予救濟金新台幣10萬元。

另外，新北市葉姓個案（編號：3243）則是接種莫德納疫苗後七日出現手腳紅疹情形，經診斷為史蒂芬-強生氏症候 群。委員會認為此疾病引發原因主要為藥物及感染，目前資料顯示因接種疫苗引發史蒂芬-強生氏症候群有多篇病例報告，故判斷個案的症狀無法確定與接種莫德納的關聯性，核予救濟金新台幣9萬元。

新冠疫苗

延伸閱讀

觀賽超級盃被闖空門 傳格林遭竊損失達百萬美元

NBA／灌籃、三分球大賽賠率出爐 格林、米爾斯最被看好冠軍

NBA／不缺席全明星賽盛宴 格林將改當球評參與

拜登與強生通話！ 稱仍有希望與俄就烏克蘭問題達成協議

相關新聞

最新疫苗受害救濟！ 6例救濟 最高獲核予40萬元

疾病管制署公布衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年1月27日的最新會議紀錄，這次共審查48名個案，其中與新...

屏東46人打到無恆溫冷藏疫苗 衛生局：尚無不適

屏東縣霧台鄉衛生所因疫苗冷藏運送過程出現瑕疵，導致有46位民眾接種到有效力疑慮的疫苗；縣衛生局今天說，2月16日發現後立...

屏東霧台鄉誤打無溫控疫苗 陳時中透露接種者現況

為及早達到3月第三劑疫苗涵蓋率5成的目標，指揮中心鼓勵民眾積極接種疫苗。指揮中心指揮官陳時中今表示，依最新統計，昨天施打...

屏縣46人接種未恆溫冷藏疫苗 承辦人遭記過

屏東縣府衛生局指出，霧台鄉衛生所2月16日運送新冠肺炎疫苗冷運冷藏運送過程有問題，未做到24小時恆溫監控，導致46人接種...

疫苗預約量不如預期 蔡炳坤：北市祭三大催打措施

台北市政府下午舉行防疫記者會，副市長蔡炳坤指出，北市23期疫苗，有29萬多的量，結果只有預約12萬多，剩下17萬。蔡炳坤...

第23期疫苗截止 95.7萬人完成預約、莫德納依舊奪冠

第23期今中午12點截止，指揮中心指揮官陳時中表示，截至目前為止已有95萬9720人完成預約，預約率六成左右，各廠牌預約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。