最新疫苗受害救濟！ 6例救濟 最高獲核予40萬元

疾病管制署公布衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年1月27日的最新會議紀錄，這次共審查48名個案，其中與新冠肺炎相關案件共40件。其中三例判定疫苗相關，皆為AZ疫苗，但僅一例核予救濟；另有五件無法確定是否與疫苗相關，包括一例接種莫德納疫苗及三例接種AZ疫苗者，也核予救濟，包括一例接種AZ疫苗後出現格林巴利症候群個案，獲救濟40萬元。

這次會議共審查與新冠肺炎相關個案46件，其中33例為接種AZ者、6例接種莫德納、1例為接種高端疫苗。其中，28例AZ接種者、5例莫德納接種者以及一例高端接種者被判定症狀與疫苗無關，或是症狀雖有關但屬輕微，而不予救濟。

核予救濟案件包括五例AZ疫苗接種者和一例莫德納接種者，判定為與疫苗相關或無法確定無法確定與疫苗之關聯，救濟金額為新台幣2萬至40萬元。

其中，一名新竹市郭姓個案（編號：3126）接種AZ疫苗後出現格林巴利症候群的症狀，經委員會審查認為，無法確定與接種AZ疫苗的關聯性，核予救濟金新台幣40萬元。

新竹市蔡姓個案（編號：2954）則是接種AZ疫苗後出現左側眼第六對腦神經麻痺的症狀，無法確定與接種AZ疫苗的關聯性，核予救濟金新台幣10萬元。

另外，新北市葉姓個案（編號：3243）則是接種莫德納疫苗後七日出現手腳紅疹情形，經診斷為史蒂芬-強生氏症候 群。委員會認為此疾病引發原因主要為藥物及感染，目前資料顯示因接種疫苗引發史蒂芬-強生氏症候群有多篇病例報告，故判斷個案的症狀無法確定與接種莫德納的關聯性，核予救濟金新台幣9萬元。

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