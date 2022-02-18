快訊

女員工受傷慘被截肢 老闆超扯安慰「不嚴重啦」：穿義肢就能走

進口日本雞蛋評估風險低 防檢局：事出緊急未開專家會議

北市促逾65歲民眾打疫苗 里長揪團20人專案造冊

中央社 / 台北18日電

台北市副市長蔡炳坤今天指出，針對65歲以上長者COVID-19疫苗催種提出3方案，包括民政局媒合、里長揪20人成團專案造冊，並針對行動不便者安排醫師到宅接種。

台北市政府下午舉行防疫因應記者會，蔡炳坤在記者會中表示，中央第23期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台16日開放預約，首日預約率如同最近天氣一樣冷冷的，今天中午預約截止，全國預約率僅約60%。

蔡炳坤說，北市府原本提供29萬多個預約名額，但還剩下約17萬多疫苗預約量，因此還是要鼓勵民眾接種疫苗，針對65歲以上長者推出3個催種方案。

蔡炳坤指出，首先由民政局媒合65歲以上長者，造冊安排到13個中型接種站，第1劑至第3劑疫苗均可；此外，透過里長揪團，只要20人以上就專案造冊，可選擇疫苗廠牌，但同團以同一廠牌為原則，安排到各醫院的院外門診部接種；針對行動不便者，市府安排醫師到宅接種。

此外，蔡炳坤表示，已請各醫院開設第1劑、第2劑的門診，包括BNT、莫德納、高端、AZ等4種疫苗，有需要的民眾可到衛生局網站查詢，再到開設的醫院掛號接種。目前第1劑、第2劑疫苗還是有新台幣200元商品禮券優惠，持續到2月28日為止。

新冠疫苗

延伸閱讀

疫苗預約量不如預期 蔡炳坤：北市祭三大催打措施

士林人潮回來了！蔡炳坤：2022主場 要熱鬧一整年

1人確診全校停課影響恐受教權 蔡炳坤：將採取線上教學

台北副市長蔡炳坤 視察捷運松山站中型施打站

相關新聞

屏縣46人接種未恆溫冷藏疫苗 承辦人遭記過

屏東縣府衛生局指出，霧台鄉衛生所2月16日運送新冠肺炎疫苗冷運冷藏運送過程有問題，未做到24小時恆溫監控，導致46人接種...

疫苗預約量不如預期 蔡炳坤：北市祭三大催打措施

台北市政府下午舉行防疫記者會，副市長蔡炳坤指出，北市23期疫苗，有29萬多的量，結果只有預約12萬多，剩下17萬。蔡炳坤...

第23期疫苗截止 95.7萬人完成預約、莫德納依舊奪冠

第23期今中午12點截止，指揮中心指揮官陳時中表示，截至目前為止已有95萬9720人完成預約，預約率六成左右，各廠牌預約...

下周要打的疫苗才18%登記 柯文哲：浪費太多了

台北市長柯文哲上午參加 「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕式，柯文哲指出，去年入園44萬人，今年因台北燈節在士林...

莫德納還有24萬劑 23期預約截至18日中午

第23期1922疫苗預約平台追加劑預約明天中午12時截止，中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，超過88萬人完成預...

第23期疫苗明天截止 莫德納尚餘26萬多劑

第23期疫苗接種預約自昨天開始預約，提供158萬劑的量能供民眾預約。指揮中心發言人莊人祥表示，截至今天下午1時，已預約8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。