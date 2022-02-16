獨／莫德納來台設子公司 次世代疫苗預計下半年推出

莫德納今日發布聲明宣布台灣子公司設立計畫，將負責支援台灣mRNA疫苗及治療藥物的需求；同時也將於香港、新加玻、馬來西亞設立據點。莫德納全球副總裁派翠克（Patrick Bergstedt）今接受本報專訪表示，莫德納在台灣設點，即刻招募台灣在地人才，預計於今年年中設立完成；另外，次世代疫苗也有望於今年下半年推出。

莫德納於全球十二個國家設有辦公室，在亞太地區目前已擁有日本、南韓及澳洲辦公室。派翠克表示，台灣子公司除了作為市場據點外，也希望作為醫學合作據點。

由於台灣有許多優秀的醫學大學、教學醫院，因此台灣據點一開始的重點會放在臨床醫學合作上。他也透露，目前確實已和許多醫學大學、教學醫院接觸並洽談合作的可能性。

莫德納擴展中的產品線包括40個開發中計畫，其中25個正在進行臨床試驗。此外也將持續更新新冠肺炎策略，以因應Omicron等各種變異病毒株，並為多種疾病和病症開發全新疫苗和治療藥物。

派翠克說，目前供應給台灣的疫苗為mRNA-1273，經過證據顯示，仍是對抗變異株有效的疫苗。不過針對次世代疫苗研發，目前莫德納的策略有三個重點。一是繼續針對現有的疫苗（mRNA-1273）進行追加劑研究，比對原本50微克的劑量和100微克劑量的影響有何不同；二是針對現行的Omicron變異株開發新疫苗；三是開發包含不同變異株的多價疫苗，作為追加劑。

次世代疫苗預計於2022下半年推出供民眾施打，但仍取決的各國主管機關核准的快慢。派翠克表示，「次世代疫苗已經在臨床上使用，就等各國核准；這也是莫德納之所以在台設立據點的原因，希望透過直接和台灣主管機關以及醫學單位合作，可以快速提供台灣疫苗」。

而根據許多國家的指引，莫德納前兩劑為間隔29天，分別接種100微克的劑量，第二劑接種後六個月，接種50微克的追加劑。而在台灣莫德納的新冠肺炎疫苗則是獲准於18歲以上成人接種，第二劑疫苗接種滿五個月即可接種追加劑。

派翠克也表示，未來新冠肺炎疫苗究竟是需要每年追加或是每半年追加一劑，還需要更多科學上的數據支持。但確實看到新冠肺炎可能會從大流行（Pandemic）變成流行病（epidemic disease），且很多科學家認為新冠肺炎會像流感，需要針對年長者、免疫力低下者以及高風險族群每年接種疫苗。 莫德納全球副總裁派翠克（Patrick Bergstedt）示，次世代疫苗有望於今年下半年推出。圖／莫德納提供

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