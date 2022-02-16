第23期北市供29萬劑疫苗量能 京站接種站收攤

疾管署最新資料顯示，台灣第3劑疫苗覆蓋率已過30%，台大前感染科醫師林氏璧說，台灣打的最完整年齡層為18至29歲，第1劑達到99.9%，認為政府應該要獎勵他們，未來率先開放這年齡層的人可出國旅遊，引起不少網友討論。

2022-02-16 09:50