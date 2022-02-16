快訊

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

第23期北市供29萬劑疫苗量能 京站接種站收攤

中央社 / 台北16日電

第23期COVID-19疫苗今天起開放分流預約，台北市衛生局表示，此次提供超過29萬個預約名額，至於京站接種站完成階段性任務收攤，新增北門捷運站接種站提供服務。

中央第23期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台僅開放第3劑疫苗，今天上午10時起開放分流預約，接種日期為21日至27日。

台北市衛生局透過新聞稿表示，此次共提供29萬6772個預約名額，分別為BNT疫苗7萬9540人次、莫德納疫苗20萬3238人次及高端疫苗1萬3994人次接種，請符合資格民眾儘速完成預約登記。

衛生局指出，1月20日開設的京站接種站完成階段性任務，預定於2月18日結束服務，改由北門捷運站中型接種站（B1層南側）21日起接手。

衛生局提醒，接種疫苗請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（黃卡）及「健保卡」，依預約時間前往接種，並呼籲尚未完成第1劑及第2劑疫苗接種的民眾，儘速至各大醫院門診預約接種，28日前完成接種還可獲得價值新台幣200元的商品禮券。

新冠疫苗

延伸閱讀

香港再有兒童感染新冠肺炎死亡 3歲女童確診不治

BTS第5人確診 李昇基打3劑疫苗也染疫

QA整理包／第23期疫苗上午10時起預約 下周開打

高端疫苗出貨 衝1億劑

相關新聞

第23期疫苗今起預約 莫德納尚餘58萬劑

第23期疫苗今天開始預約，指揮中心發言人莊人祥表示，預約至2月18日止，目前已有28萬6904人預約，預約率18.10%...

獨／莫德納來台設子公司 次世代疫苗預計下半年推出

莫德納今日發布聲明宣布台灣子公司設立計畫，將負責支援台灣mRNA疫苗及治療藥物的需求；同時也將於香港、新加玻、馬來西亞設...

北市第23期供29萬劑疫苗 京站接種站暫停、改北門接種

中央第23期疫苗今上午10時起分流預約，此期僅開放第3劑疫苗，並於2月21日開始接種。台北市因應此期疫苗預約，提供29萬...

京站接種站2/18停止接種服務 改開北門中型接種站

台北市於1922預約平台第23期起新增北門捷運站中型接種站（B1層南側），自2月21起提供新冠疫苗接種服務。為滿足不同廠...

莫德納宣布來台設子公司 支援台灣疫苗與藥物需求

莫德納要在台灣設立子公司了！莫德納今日發布聲明宣布台灣子公司設立計畫，將更負責支援台灣mRNA疫苗及治療藥物的需求；莫德...

這年齡層至少1劑疫苗覆蓋率99.9% 醫鼓勵先讓他們出國玩

疾管署最新資料顯示，台灣第3劑疫苗覆蓋率已過30%，台大前感染科醫師林氏璧說，台灣打的最完整年齡層為18至29歲，第1劑達到99.9%，認為政府應該要獎勵他們，未來率先開放這年齡層的人可出國旅遊，引起不少網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。