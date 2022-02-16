這年齡層至少1劑疫苗覆蓋率99.9% 醫鼓勵先讓他們出國玩

疾管署最新資料顯示，台灣第3劑疫苗覆蓋率已過30%，台大前感染科醫師林氏璧說，台灣打的最完整年齡層為18至29歲，第1劑達到99.9%，認為政府應該要獎勵他們，未來率先開放這年齡層的人可出國旅遊，引起不少網友討論。

林氏璧15日在臉書「日本自助旅遊中毒者」表示，台灣第3劑疫苗覆蓋率破30%了，目前至少1劑82.4%、打完2劑75.7%、打完第3劑有30.6%，他以各年齡層的接種率圖表來看，大於75歲長者至少1劑為76%，打完2、3劑各自為69.3%和45.7%，最近因過年和疫情似乎較為趨緩之因素，「（大於75歲長者）1、2、3劑都有慢下來的跡象。」

他以各年齡層的接種率圖表來看，大於75歲長者至少1劑為76%，打完2、3劑各自為69.3%和45.7%，而台灣打的最完整年齡層為18至29歲，至少1劑達到99.9%。（翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）

林氏璧再提到，台灣打的最完整年齡層為18至29歲，至少1劑達到99.9%，令他大讚，「哇！為了獎勵他們，我斗膽建議未來要率先開放這群疫苗打好打滿得病幾乎都輕症的年齡層可率先出國旅遊。」不忘開自己玩笑：「我這有慢性病的老人家，晚一點沒關係啦。」並呼籲50歲以上的年齡層疫苗打得愈完整，「我們越有底氣邁向期末考。大家加油！」

該文引起不少網友討論，網友大讚18歲至29歲的年齡層行動力超強，「我看到我們未來的希望」，也有人擔憂長者的施打率，感嘆表示：「之前很多年輕人不爽長輩老人族群先打疫苗，給長輩老人族群優先打，（但）又品牌東挑西挑，年輕人想打卻因為順位關係不能先打。」沒想到現在年輕人的疫苗覆蓋率比老人還要快又多。

據疾管署公布2月14日新冠肺炎疫苗接種最新數據，全台累計接種達到4424萬0634人次，包含AZ接種1516萬4548人次、莫德納接種1319萬8503人次、高端接種 192萬2327人次、BNT接種1395萬5256人次。而疫苗人口涵蓋率第 1劑為82.35%、第2劑75.70%、第3劑的「基礎加強劑」接種率0.77%、「追加劑」接種率30.65%。

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