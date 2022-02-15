莫德納140萬劑再到貨 23期疫苗明10時開放預約

第23期疫苗開放預約！去年12月5日前已完整接種兩劑疫苗，間隔滿12周的18歲以上民眾，自明天起上午10時開始分流預約，並於2月21日開始接種。指揮中心指揮官陳時中也表示，今年採購的莫德納疫苗第二批、140.48萬劑，也於今天下午抵台。

本次疫苗共提供158萬3766劑，包括AZ疫苗2萬3311劑、BNT疫苗66萬3871劑、莫德納76萬9864劑、高端12萬6720劑。

預約平台相關對象及期程說明如下： 一、施打時程：自2022年2月21日至2月27日。 二、符合資格對象：2021年12月5日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12周的18歲以上民眾（即2004年2月27日(前出生者）預約接種疫苗追加劑。 三、預約分流時程： (一)55歲以上：2月16日上午10時至2月18日中午12時。 (二)38歲-54歲：2月16日中午12時至2月18日中午12時。 (三)18歲-37歲：2月16日下午2時至2月18日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於2月15日下午2時起於預約平台進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心指出，預約平台第23期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

另今年第二批採購莫德納疫苗140.48萬劑，於今日下午抵達桃園國際機場，效期至2022年4月25日。莫德納今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有291.69萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑及本批140.48萬劑。

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