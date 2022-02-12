金門縣府成功爭取逾萬劑疫苗 籲民眾踴躍接種第3劑

新冠肺炎疫情方興未艾，民眾踴躍接種第3劑疫苗，讓過年前傳出疫苗短缺的問題，金門縣政府今天表示，縣府積極向中央爭取莫德納疫苗，分別於2月7日及10日共計獲配莫德納疫苗510瓶，以追加劑半劑量計算可接種1萬200人，呼籲民眾只要符合資格者，應盡速踴躍接種追加劑（即第3劑）疫苗，以提升自我保護力。

為了讓鄉親可即時了解各項疫苗供應及相關資訊，縣長楊鎮浯特別責成衛生局密切關注中央供應疫苗的整體狀況，並由民政處協調五鄉鎮公所，啟動鄉鎮下鄉協助的動作，包括透過垃圾車廣播、村里廣播，建立幫長輩預約施打疫苗機制，鼓勵施打追加劑疫苗，盼讓金門的疫苗接種涵蓋率提升，讓鄉親盡早回歸正常生活。

金門縣衛生局表示，金門鄉親目前選擇莫德納疫苗做為追加劑者有87%，另有11.9%選擇BNT疫苗；目前金門4項COVID-19疫苗供應充足，COVID-19 公費疫苗預約平台( https://1922.gov.tw/ )及地方院所預約門診採雙軸進行，全縣共計14家合約院所皆有提供莫德納疫苗。

另外，部立金門醫院及各鄉鎮衛生所另外還有提供BNT疫苗接種服務，衛生局提醒符合資格民眾前往接種時，應備妥疫苗接種紀錄卡及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

衛生局指出，各廠牌COVID-19疫苗完成基礎劑接種後之免疫保護力會隨時間而逐漸下降，加上COVID-19病毒變異株具免疫逃脫之特性，即使完整接種2劑疫苗，仍可能因免疫保護力不足導致染疫，建議符合接種間隔時程之民眾應接種追加劑，特別是醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員、65歲以上長者、長照機構住民與工作者及容易感染與疾病嚴重風險者。

至2月10日止，全國疫苗接種人口涵蓋率（分母不含0-12歲）第1劑為82.02%、第2劑為75.19%、追加劑25.89%；以金門的常住人口66418人計算，第1劑涵蓋率已達83.68%、第2劑達74.37%、追加劑為27.52%。 金門縣政府今天表示，目前疫苗充足，呼籲鄉親踴躍施打。記者蔡家蓁／翻攝

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