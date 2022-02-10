第22期疫苗預約11日中午截止 莫德納剩不到6萬劑
第22期1922疫苗預約平台追加劑明天中午12時截止預約作業，據疫情指揮中心統計，至今天下午5時，已有超過127萬人完成預約，莫德納最搶手，剩不到6萬劑可供預約接種。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，第22期1922疫苗預約平台自昨天上午10時起，開放民眾分流預約接種疫苗追加劑，可供應量156萬多劑疫苗做為加強劑，莫德納（Moderna）釋出逾83萬劑、BNT有58萬劑以上、高端約有11萬劑、AZ約2萬劑。
農曆春節後首波COVID-19疫苗預約，據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，已有127萬8614人完成預約，開放第2天預約率已超過8成，以各廠牌預約人數分析，莫德納疫苗預約情形始終最踴躍，逾83萬劑名額中已有77萬5090人預約，預約率約接近9成2。
同樣是mRNA疫苗的BNT疫苗開出58萬劑以上名額，已有43萬9198人預約，預約率約超過7成；高端疫苗共開出11萬劑名額，已有5萬5398人預約、預約率約為接近5成；連不建議做為追加劑的AZ疫苗也有8928人預約。
指揮中心提醒，22期預約至明天中午12時，呼籲符合資格者趕快預約。第22期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務接種站接種。
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