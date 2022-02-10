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柯文哲「接種疫苗死亡運氣差」挨批失言 北市府急解釋

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤表示，市長說「接種疫苗仍死亡，運氣不好」，是指機率低，盼大家用理解的心情看這句話。圖／北市府提供
台北市副市長蔡炳坤表示，市長說「接種疫苗仍死亡，運氣不好」，是指機率低，盼大家用理解的心情看這句話。圖／北市府提供

台北市長柯文哲昨在防疫記者會上再次主張打滿三劑疫苗者解除管制，認為疫苗打好打滿者，感染機率低，未來走向「用機率決定政策」，更說「接種後仍染疫死亡，那就是運氣比較不好」，遭北市議員游淑慧怒批失言，認為柯文哲身為醫師卻說出這種話毫無同理心；副市長蔡炳坤則澄清，是指機率低，盼大家用理解心情來看這句話。

柯文哲昨說，主張有打滿疫苗者管制就解除，就算會傳染機率也低，「未來走向用機率決定政策」。雖無法百分之百保證打完疫苗不會過染，但機率較低、症狀也較輕，「也有可能發生接種後仍染疫死亡情況，沒錯，那就是運氣比較不好」。

游淑慧今表示，這句話讓人匪夷所思，「驚呆了」，柯文哲本身是醫師，卻完全沒有同理心，不知道是天馬行空，還是心裡本來就存有這些想法，就是「打疫苗出了事，算你衰、算你運氣差」，若一切都要靠運氣，是否打疫苗前要先點光明燈、擲筊、看今年流年如何，那為何還要有疫苗救濟制度，認為柯文哲應道歉。

蔡炳坤今視察捷運松山站中型接種站，被問到柯文哲再被批失言時表示，市長講話比較直接，他其實是要鼓勵大家接種疫苗，北市目前接種率，第一劑已達91％、第二劑84％、第3劑近3成。

蔡說，北市疫苗開出的量能是全國最多，下周中央第22期疫苗預約，開出量能占全國五分之一，提供莫德納、高端及BNT等3種疫苗，總計29萬多劑供民眾選擇。市長鼓勵大家把疫苗接種好，雖不一定不會確診，且就算確診就算死亡，機率也很少，「運氣不好的意思，是指機率少」，盼大家用較理解的心情來看這句話。

新冠疫苗 柯文哲 蔡炳坤

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