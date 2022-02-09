台灣能研發mRNA疫苗？ 陳時中：許多關卡要突破

有醫師認為，台灣應有能力研發次世代mRNA疫苗。指揮官陳時中今天表示，mRNA疫苗關鍵專利掌握在他國手中，儘管台灣有能力製造mRNA疫苗，在研發上仍有關卡要突破。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，眼看再過2天就是全台國中、小學開學日，台北市昨天公布校園防疫新指引，只要1名師生確診Omicron或Delta等變異株，全校將停止到校14天，新北市今天也宣布同樣的校園防疫政策。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，因應Omicron變異株傳播速度快，指揮中心針對群聚可能性高的地方，訂定預防性隔離的措施，根據後續採檢結果，再適時延長或取消隔離。

陳時中說，在校園防疫方面，目前規定是1班出現確診者，全班停止到校14天，若要將範圍擴大到全校是嚴格了點；站在防疫單位立場，並不反對嚴格一點，但因涉及教育權問題，相關配套應多加規劃考慮。

疫苗是穩定疫情重要關鍵，有醫師認為，台灣應有能力研發次世代的mRNA疫苗。

陳時中說，台灣只要能在製造能力上多加把勁，對於防疫會很有利，但問題就出在mRNA疫苗有很多關鍵技術的專利都握在他國手中，台灣儘管有能力製造，在研發上還是有很多關卡需要突破。

在棒球賽事方面，台日交流賽將於3月5日、6日在日本東京巨蛋舉行，但因隔離時程可能影響球季進行，中華職棒大聯盟已將防疫計畫送至指揮中心，盼縮短檢疫天數並爭取隔離期間能有特定球場，提供球員自主練習。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天傍晚確認，目前還未收到防疫計畫，會再確認；陳時中則說，球季還是要和防疫規劃互相配合。

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