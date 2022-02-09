快訊

明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

台灣能研發mRNA疫苗？ 陳時中：許多關卡要突破

中央社 / 台北9日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

有醫師認為，台灣應有能力研發次世代mRNA疫苗。指揮官陳時中今天表示，mRNA疫苗關鍵專利掌握在他國手中，儘管台灣有能力製造mRNA疫苗，在研發上仍有關卡要突破。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，眼看再過2天就是全台國中、小學開學日，台北市昨天公布校園防疫新指引，只要1名師生確診Omicron或Delta等變異株，全校將停止到校14天，新北市今天也宣布同樣的校園防疫政策。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，因應Omicron變異株傳播速度快，指揮中心針對群聚可能性高的地方，訂定預防性隔離的措施，根據後續採檢結果，再適時延長或取消隔離。

陳時中說，在校園防疫方面，目前規定是1班出現確診者，全班停止到校14天，若要將範圍擴大到全校是嚴格了點；站在防疫單位立場，並不反對嚴格一點，但因涉及教育權問題，相關配套應多加規劃考慮。

疫苗是穩定疫情重要關鍵，有醫師認為，台灣應有能力研發次世代的mRNA疫苗。

陳時中說，台灣只要能在製造能力上多加把勁，對於防疫會很有利，但問題就出在mRNA疫苗有很多關鍵技術的專利都握在他國手中，台灣儘管有能力製造，在研發上還是有很多關卡需要突破。

在棒球賽事方面，台日交流賽將於3月5日、6日在日本東京巨蛋舉行，但因隔離時程可能影響球季進行，中華職棒大聯盟已將防疫計畫送至指揮中心，盼縮短檢疫天數並爭取隔離期間能有特定球場，提供球員自主練習。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天傍晚確認，目前還未收到防疫計畫，會再確認；陳時中則說，球季還是要和防疫規劃互相配合。

新冠疫苗

延伸閱讀

接觸者隔離期間陰轉陽漸增 病毒量變化是關鍵

樹林移工感染源待釐清 新北累計2源頭不明疫情

陰轉陽起疑！17人隔離遭染疫 全台有8家防疫旅館群聚

北北桃1人染疫全校停課14天 陳時中：嚴了一點要有配套

相關新聞

第22期疫苗預約今開放 莫德納預約率最高

新冠肺炎疫苗持續接種，指揮中心力拚第三劑追加劑疫苗覆蓋率在下個月初能達到五成。第22期疫苗今天上午10時起開放預約，提供...

22期疫苗預約下周開打 北市提供莫德納達19萬劑

台北市長柯文哲下午在防疫記者會中宣布本周五前是觀察期，原則上台北市下周二開始將一步步解封。柯文哲說，還是要打疫苗，第22...

想打莫德納第三劑動作要快 台南開放3家醫院網上預約

想要打莫德納疫苗追加劑，動作要快喔！台南市衛生局表示，民眾除了可以透過1922平台預約之外，2月12日至19日間增開永康...

桃園教職員專案施打第三劑 萬人僅3664人到場

桃園市府昨天為全市1萬6499名教職員工施打第3劑疫苗，但教育局統計，最後只有3664人到場，總計全市教職員工第3劑疫苗...

衝高疫苗8成接種率 嘉縣1、2劑隨到隨打送200元禮券

新冠變種病毒Omicron本土疫情未平息，嘉義縣老人逾10萬人，比例全國居冠，為提高75歲以上長輩接種率8成目標，鄉鎮市...

鼓勵居服員帶長者接種 桃園再加碼200元津貼

中央疫情指揮中心為提高長者疫苗覆蓋率，推出居服員陪伴接種可獲200元津貼，桃園今天宣布在中央政策之上再加碼200元，希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。