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北車等9處第3劑BNT隨到隨打 共提供1.3萬劑

中央社 / 台北8日電
催打COVID-19疫苗，台北市衛生局表示，今天及明天在台北車站、南港車站、市府等9處中型接種站提供第3劑BNT疫苗隨到隨打服務，共約1萬3000劑量能，鼓勵民眾多加利用。記者許正宏／攝影
催打COVID-19疫苗，台北市衛生局表示，今天及明天在台北車站、南港車站、市府等9處中型接種站提供第3劑BNT疫苗隨到隨打服務，共約1萬3000劑量能，鼓勵民眾多加利用。記者許正宏／攝影

催打COVID-19疫苗，台北市衛生局表示，今天及明天在台北車站、南港車站、市府等9處中型接種站提供第3劑BNT疫苗隨到隨打服務，共約1萬3000劑量能，鼓勵民眾多加利用。

台北市衛生局今天透過新聞稿表示，為加速民眾完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，今天及明天開放9處中型接種站現場掛號接種第3劑BNT疫苗，共提供約1萬3000劑量能。

9處地點包含東區地下街7號廣場、中油中崙球場、台北車站、文山行政中心、奇岩活動中心、南港車站、富福活動中心、爵士廣場及市府接種站。

衛生局呼籲，符合資格的民眾把握機會，儘速完整接種3劑疫苗，以提升保護力，並提醒掛號時備妥健保卡及COVID-19疫苗接種紀錄卡（黃卡）。

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