聽新聞
test
0:00 / 0:00
北車等9處第3劑BNT隨到隨打 共提供1.3萬劑
催打COVID-19疫苗，台北市衛生局表示，今天及明天在台北車站、南港車站、市府等9處中型接種站提供第3劑BNT疫苗隨到隨打服務，共約1萬3000劑量能，鼓勵民眾多加利用。
台北市衛生局今天透過新聞稿表示，為加速民眾完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，今天及明天開放9處中型接種站現場掛號接種第3劑BNT疫苗，共提供約1萬3000劑量能。
9處地點包含東區地下街7號廣場、中油中崙球場、台北車站、文山行政中心、奇岩活動中心、南港車站、富福活動中心、爵士廣場及市府接種站。
衛生局呼籲，符合資格的民眾把握機會，儘速完整接種3劑疫苗，以提升保護力，並提醒掛號時備妥健保卡及COVID-19疫苗接種紀錄卡（黃卡）。
疫情快報
▪【疫情專題】2月8日增26例本土、22例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言