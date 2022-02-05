快訊

初九拜天公 勿踩3地雷小心衰整年

專訪／國民黨駐美代表處籌備妥當 朱立倫訪美可能生變

不同疫苗打氣有差 陳時中：選擇適合的、盡快打

中央社 / 台北5日電
指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗「只要選擇適合的、盡快打，可能更重要」。記者黃義書／攝影
指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗「只要選擇適合的、盡快打，可能更重要」。記者黃義書／攝影

民眾接種COVID-19疫苗，莫德納、BNT打氣有明顯差距。指揮中心指揮官陳時中今天表示，兩種基本上是同種族的疫苗，「只要選擇適合的、盡快打，可能更重要」。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，媒體問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，新北市新莊接種站打莫德納，2000劑被「掃光」，而台北市近日開放BNT接種，預約率卻不到3成，不解為何會有如此懸殊的差距。

對此，指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納和BNT基本上是同種族的疫苗（都是mRNA疫苗），在保護效果上有一些不同的數字，沒有誰比誰優秀。他也提到，台灣接種疫苗似乎每隔一陣子，就會有不同的「流行」，但指揮中心要呼籲，莫德納跟BNT是一樣的疫苗，現在都可以打，「只要選擇適合的、盡快打，可能更重要」。

另外，媒體問及，副市長黃珊珊今天說，如果打那麼多疫苗，管制還是跟原本的一樣，那打疫苗有什麼用，2月底「微解封」應勢在必行。

陳時中則認為，疫情控制一直都是多層次的，疫苗涵蓋率等單一指標不能代表整體。他也說，台灣的「封城指數」表現是全世界表現最好的，各國沒有比台灣更鬆的，「打疫苗後是否可以更鬆，當然可以調整，但不會是唯一的依據」。

新冠疫苗

延伸閱讀

春節篩檢少恐藏疫情 陳時中：一定數量樣本就有意義

憂心包裹運送增染疫風險？ 陳時中點名住在這個國家要注意

北市提2月底微解封 陳時中：先觀察到10日

北市推微解封 陳時中：疫苗涵蓋率高不是唯一的依據

相關新聞

民眾憂疫情 接種站再現人潮

國內疫情在高雄、桃園持續升溫，連帶影響民眾打疫苗意願，高雄岡山慈濟園區、捷運美麗島站的疫苗接種站，從早到晚都可見接種人潮...

第21期疫苗明天接種 桃園2大型接種站隨到隨打不用預約

桃園市長鄭文燦今天說，春節連續假日過後民眾還是要踴躍接種疫苗，目前中央流行疫情指揮中心排定的第21期疫苗接種自2月7日周...

兒童染疫增多 醫曝可能後遺症呼籲盡速打疫苗

指揮中心昨公布今年1月份，Omicron本土病例最新分析，其中0至9歲兒童確診人數達60人。對此，11歲以下兒童是否應接...

不同疫苗打氣有差 陳時中：選擇適合的、盡快打

民眾接種COVID-19疫苗，莫德納、BNT打氣有明顯差距。指揮中心指揮官陳時中今天表示，兩種基本上是同種族的疫苗，「只...

春節4天接種6795人 侯友宜：第三劑已逾二成五

國內疫情延燒，除了合約醫療院所外，新北也在春節期間加開機動接種站，從2日截止至今日上午10時，新北疫苗接種數達6795人...

新莊接種站還有千劑莫德納 想打的民眾快點來

新北市新莊疫苗機動接種站昨日與今日共開放4500劑莫德納疫苗供民眾接種，有民眾擔心打不到，今日清晨4時就來排隊，還有人特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。