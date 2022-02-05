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新莊接種站還有千劑莫德納 想打的民眾快點來

聯合報 / 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
新莊疫苗接種站下午還剩下1689劑莫德納，號碼牌還沒被領完，歡迎有興趣的民眾前來施打。圖／新泰醫院提供
新莊疫苗接種站下午還剩下1689劑莫德納，號碼牌還沒被領完，歡迎有興趣的民眾前來施打。圖／新泰醫院提供

新北市新莊疫苗機動接種站昨日與今日共開放4500劑莫德納疫苗供民眾接種，有民眾擔心打不到，今日清晨4時就來排隊，還有人特別從外縣市來施打。負責接種疫苗作業的新泰醫院表示，今早共打985劑莫德納疫苗，下午還剩下1689劑，預計打到下午4時30分，歡迎民眾前來施打。

莫德納疫苗數量少、保護力高，造成民眾瘋搶情形，新北市新莊機動接種站共準備了4500劑莫德納，昨日先開放2000劑供民眾施打，最後打了1826劑，今日約剩下2674劑，許多民眾擔心打不到疫苗，清晨就來排隊領號碼牌。

民眾陳先生表示，自己4點到場，前面就已經有人在排隊了，會這麼早來的原因還是因為莫德納數量很少，很擔心錯過這次，就沒有機會再打到莫德納，現場人超相當多，隨時都有幾百人，看得出熱度很夯，大家想法都跟他差不多。

新泰醫院解釋，昨日可能是因為下雨，所以接種人數沒那麼多，預計施打2000劑都沒有打完，今天的天氣較好，人潮有增加一些。

新泰醫院表示，接種站人員今日上午7時20分開始發放號碼牌，發到11時結束，共有985人施打，預計下午會繼續接種完剩下的1千多劑，直到4時30分為止。

新泰醫院指出，民眾到場只要領完號碼牌就可以去附近逛街，大概1小時後回來施打即可，流程約10分鐘左右，現在號碼牌還沒有被領完，歡迎有興趣施打莫德納疫苗的民眾前來新莊接種站接種。

有民眾擔心打不到莫德納，今日清晨4時就來排隊搶號碼牌。圖／新泰醫院提供
有民眾擔心打不到莫德納，今日清晨4時就來排隊搶號碼牌。圖／新泰醫院提供

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