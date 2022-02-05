春節也拚疫苗覆蓋率 屏東加開BNT速打站
高雄本土疫情延燒，因應高屏共同生活圈，屏東衛生局春節期間持續提供疫苗施打服務，初五在屏東火車站，初六則在萬丹、新園及31個鄉鎮衛生所加開BNT隨到隨打。
屏東衛生局考量許多遊子趁著春節連假返鄉，加上高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，因此決定加開BNT疫苗隨到隨打，分別為初五（2月5日）在屏東火車站上午9時至11時30分、下午1時30分至4時各限量500人。
另外，初六（2月6日）上午8時30分及11時30分，在屏東的新園鄉洲安宮、萬丹鄉農會果菜市場及其他31個鄉鎮衛生所，也有BNT隨到隨打。
屏東縣政府衛生局副局長張秀君告訴中央社記者，截至2月4日，屏東縣依戶籍地算，第1劑總人口數覆蓋率77.46%、第2劑69.27%、第3劑20.16%；若以12歲以上人口數算，第1劑總人口數覆蓋率84.24%、第2劑75.32%、第3劑21.92%。
張秀君說，施打對象須滿12歲以上，前往施打時記得攜帶健保卡、小黃卡，如果有疑問可以洽詢各衛生所。
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