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屏東春節連假疫苗接種 只休初一初二

中央社 / 屏東縣29日電
「連假第一件事：打疫苗！」屏東縣長潘孟安今天在臉書提醒民眾，屏東防疫不打烊，打疫苗只休初一（2月1日）、初二（2月2日）。聯合報系資料照
「連假第一件事：打疫苗！」屏東縣長潘孟安今天在臉書提醒民眾，屏東防疫不打烊，打疫苗只休初一（2月1日）、初二（2月2日）。聯合報系資料照

「連假第一件事：打疫苗！」屏東縣長潘孟安今天在臉書提醒民眾，屏東防疫不打烊，打疫苗只休初一（2月1日）、初二（2月2日）；除此之外，天天都有診所接受民眾打疫苗。

潘孟安在臉書（Facebook）感謝醫護人員的辛苦，他表示，屏東疫苗接種除了初一、初二外，天天都有診所能讓民眾接種疫苗，今天更在各鄉鎮市衛生所開設施打站，2月5日、2月6日也有疫苗施打站，為鄉親服務。

他提醒民眾，不管1、2、3劑，快打疫苗，安心過好年。

新冠疫苗

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