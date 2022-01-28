預約第3劑診所不知情 中市府重新調查公告
台中市政府26日公告一份春節後免透過1922平台預約第3劑的接種門診表，有民眾致電卻發現多數診所對政策毫不知情，而無法預約，台中市衛生局表示，重新調查診所意願後再公告。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，第3劑疫苗施打人潮踴躍，中央1922平台重啟以提供民眾多元管道預約疫苗。
台中市政府26日公告一份春節後免透過1922平台預約第3劑的接種門診表，民進黨台中市議會黨團總召江肇國卻接獲陳情，有民眾致電預約，卻發現多數診所對這項政策毫不知情，甚至連疫苗分配數量都沒被通知。
江肇國表示，衛生局公告免透過1922平台預約的第3劑疫苗接種院所中，可施打BNT的地方診所最多，共有360所，可施打莫德納的也逾150所，但在未告知全數診所就公告名單，導致民眾致電預約，造成部分診所困擾、民眾也撲空。局處事前的溝通工作需要加強。
衛生局透過文字稿回覆，免1922預約院所開診資訊，為每週調查並經合約院所回報其開設疫苗種類、時段及量能後進行公告；部分院所未能提供民眾正確預約資訊一事，市府已通知各衛生所，今天重新調查確認合約院所免1922門診開設，願意受理預約名單後，將重新公告。
另針對回報開診時段卻不受理民眾預約院所，衛生局將取消其接種診次，避免造成民眾困擾。
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