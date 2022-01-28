花蓮警局主秘方世君病逝 院方通報疫苗不良反應
花蓮縣警局今天表示，主任秘書方世君上午病逝，享年56歲，方世君18日曾接種第3劑BNT疫苗，持續發燒逾一週，26日就醫、住院治療，院方將通報疫苗接種不良反應，死因待調查。
警局人員接受媒體聯訪指出，方世君18日接種第3劑BNT疫苗，發燒症狀持續達1週，26日下午前往自行花蓮慈濟醫院就診。院方指出，方世君就診時意識清楚，但因病況不佳，被收治加護病房治療，今天上午11時病逝，病情屬個資無法透露，目前正在進行疫苗不良反應通報程序，由主管機關派員調查。
花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，收到通報後將調查是否與疫苗有關。
方世君從警35年，為台灣警察學校行政警察科4期、中央警官學校行政警察學系58期、國立高雄大學經營管理研究所碩士，在台南市、台東縣、嘉義縣、苗栗縣、雲林縣等縣市服務，民國108年8月派任花蓮縣警局主祕。
同事說，方世君喜愛運動，平時有晨運的習慣，平常身體狀況不錯，沒聽說有病史，突然猝逝，大家都很意外；花蓮縣警局表示，將全力協助家屬撫卹及治喪。
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