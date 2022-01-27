第21期疫苗119萬多人預約完 莫德納預約率逾97%

第21期第3劑疫苗預約於今天下午4時截止，據疫情指揮中心統計，共119萬多人完成預約，總預約率超過78%，其中莫德納疫苗預約最踴躍，多達68萬人搶約，預約率超過97%。

為加速第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，1922疫苗預約平台昨天上午10時起，依年齡分流開放預約，廠牌含莫德納、BNT、高端及AZ疫苗，今天下午4時預約截止，預計2月7日至2月13日施打，力拚2月底第3劑施打率達5成。

第21期追加劑開放量能為152萬2976人，據指揮中心統計，截至今天下午4時截止時預約狀況，共119萬1621人完成預約，總預約率超過78%。據各廠牌預約人數，仍以莫德納疫苗最搶手，這次莫德納疫苗開放69萬7687劑，共有68萬992人預約成功，預約率超過97%。

同樣是mRNA疫苗的BNT開出67萬3272個預約名額，42萬431人完成預約，預約率約62%；高端疫苗共開出12萬5278個名額，8萬2086人預約成功，預約率也有約65%；連不建議作為追加劑的AZ疫苗也有人8112預約，預約率約30%。

指揮中心說明，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，可持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置隨到隨打接種站接種。

前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網COVID-19疫苗接種院所項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。

另外，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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