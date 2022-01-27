高端疫苗護照重製與國際接軌 國內使用不影響

衛福部今天表示，配合歐盟的新版高端疫苗編碼，將重新製發高端疫苗的疫苗護照，有出國需求者，可於明天上午8時起上網重新下載，國內使用則不受影響。

高端疫苗去年9月公告，生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，獲得歐盟歐洲藥品管理局（EMA）准許免疫橋接比對方式進行第3期試驗，預計今年第1季完成試驗，盼儘快取得歐盟藥證。

國產疫苗爭取國際認證，台灣推出的數位新冠病毒健康證明，歐盟執委會也於去年12月21日宣布台灣正式加入「歐盟數位新冠證明」系統。

衛生福利部資訊處今天發布新聞稿表示，為配合歐盟公布的新版高端疫苗編碼，數位新冠病毒健康證明申辦平台將重新製發高端疫苗數位證明，自1月28日上午8時起開放重新下載。

衛福部資訊處科長葉景三接受媒體電話聯訪表示，當初高端疫苗產製時，國際間並無一致的編碼規則，故衛福部參考其他廠牌疫苗訂定編碼。

葉景三說，之後歐盟接受高端疫苗申請進行第3期試驗，近期公布試驗中的疫苗編碼清單，因與台灣自行訂定的編碼不同，故進行修改，盼與國際接軌。

衛福部資訊處表示，已下載高端疫苗數位證明且有出國需求者，可於明天上午8時起重新下載；這次高端疫苗數位證明更新不影響國內查驗使用，無出國需求者，也不須重新下載。

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