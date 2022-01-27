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116萬人搶預約第3劑疫苗 莫德納還剩2.4萬劑

中央社 / 台北27日電

指揮中心今天下午公布第21期疫苗預約狀況，截至下午1時，已有116.6萬人成完成預約，預約率76.57%，預約最踴躍的莫德納疫苗還剩2.4萬劑，呼籲民眾把握時間預約。

為加速第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，中央1922疫苗平台昨天上午10時起，依年齡分流開放預約，廠牌含莫德納、BNT高端及AZ，預計2月7日至2月13日施打，力拚2月底第3劑施打率達5成。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，截至下午1時，152.2萬接種名額已有116.6萬人完成預約，預約率76.57%。

莊人祥說，4種疫苗當中莫德納疫苗預約最高，69.7萬劑莫德納疫苗已有67.3萬人完成預約、預約率96.6%，還剩約2.4萬劑可預約，新北還有約6000劑、桃園6000劑、南投8000劑、屏東1300劑，呼籲想打莫德納疫苗的民眾把握時間預約。

莊人祥指出，BNT疫苗共有67.3萬劑名額，已有40.5萬人完成預約、預約率60.23%；高端疫苗共12.5萬名額，已有7.9萬人完成預約、預約率63.09%；AZ疫苗共有2.6萬名額，已有7637人完成預約、預約率28.56%。

指揮中心指揮官陳時中呼籲，除了少數因急性疾病的患者，要先和醫師討論後再決定是否打疫苗，其餘民眾能打疫苗的都應盡量施打。

根據指揮中心統計，昨天國內共接種32萬1907人次，截至目前累計接種4131萬3585人次，第1劑疫苗涵蓋率81.48%、第2劑74.22%、第3劑接種率20.37%、基礎加強劑接種率0.67%。

新冠疫苗 莫德納 BNT 高端 AZ疫苗

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