3200人份輝瑞口服藥到貨 台灣已備6種抗疫藥物

指揮中心今天宣布，首批約3200人份輝瑞口服藥中午到貨，是亞洲第2個取得藥物的國家。指揮官陳時中說，目前包括清冠一號在內，已有6種藥物可用，將持續採購確保多樣性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，口服藥物採購狀況備受矚目，首批默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）24日運抵台灣，日前剛簽約採購2萬份並獲食藥署緊急使用授權（EUA）的輝瑞口服藥Paxlovid，今天也送來首批藥物。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，首批輝瑞口服藥約3200人份中午運抵台灣，台灣目前包括清冠一號在內，已有6種藥物可用，將以有效多樣性為備藥戰略，持續準備購買其他正在研發的藥物。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，台灣是亞洲第2個取得輝瑞口服藥的國家，僅次於韓國，先前抵台的默沙東口服藥也是亞洲第2取得，僅次於日本；整體來看，台灣是亞洲第1個同時備有2種口服抗病毒藥物的國家。

張上淳表示，根據專家諮詢小組開會討論，輝瑞口服藥主要用於治療12歲以上、體重大於40公斤的輕中症患者，只要具有任何一項重症風險因子，在發病5天內都可用藥。

張上淳指出，根據診治指引，針對輕症且有重症風險因子患者，建議優先選擇注射型瑞德西韋或使用輝瑞口服藥；另有2種雙價單株抗體在Omicron試驗中效果不理想，因此比較建議用於Alpha變異株（最早在英國發現）或Delta（最早在印度發現）變異株的患者身上。

針對外界質疑，韓國購買的藥物量是台灣的數十倍，陳時中說，買藥、備藥要看病人有多少，疫情愈嚴重，需要用藥人愈多，藥物就買愈多，以台灣疫情來看，目前備藥量已算足夠。

台灣輝瑞發布新聞稿指出，首批輝瑞口服藥中午12時35分運抵台灣，根據臨床試驗結果，該藥品在非住院的高風險COVID-19病患中，能大幅降低住院和死亡風險達89%。

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