快訊

雪上加霜！才有確診者來過 台北101大樓地下室傳火警

高雄增8例確診！26處足跡郵局、區公所入列 曾搭這班高鐵赴南港

今天下午4點截止！ 第21輪疫苗預約率 達七成六

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
莊人祥表示，目前已有116萬人預約，比率達76%，剩不到2小時即將截止，請符合資格民眾盡快預約。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，目前已有116萬人預約，比率達76%，剩不到2小時即將截止，請符合資格民眾盡快預約。圖／指揮中心提供

國內第21輪疫苗預約平台將於今天下午4點截止，完成預約後將成為於2月7日至2月13日年後施打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前已有116萬人預約，比率達76%，剩不到2小時即將截止，請符合資格民眾盡快預約。

陳時中表示，昨日施打32萬人，疫苗接種人口涵蓋率第一劑達81.48%、第二劑74.22%、基礎加強劑接種率0.67%、追加劑接種率 20.37%。

目前國內疫苗預約狀況，準備了152萬劑量能，截至下午1點已有116萬劑，預約率76%。預約率最高為莫德納達96.6%，還剩下2萬4000劑可以預約，新北還有6000劑、桃園6000劑、南投8000劑，屏東剩下1300劑，民眾可盡快預約。

預約率次高的疫苗為高端，目前預約率63%，還剩下4.6萬劑，BNT疫苗預約率達60%，剩下26萬8000劑，AZ達28.56%，還剩下1.9萬劑可預約。莊人祥說，剩不到2小時預約即將截止，請符合資格民眾盡快預約。

新冠疫苗

延伸閱讀

陳時中：兩年買4,000萬劑新冠疫苗

王必勝婚外情「模範公務員」遭拔 陳時中吐不捨

陳時中透露疫苗規劃 兒少、第4劑是否開打將討論

隔離「錯過考試、寵物無人顧」擬配套 陳時中回應了

相關新聞

輝瑞抗病毒口服藥物首批抵台 提供確診者3200人份療程

衛福部疾管署採購2萬份輝瑞新冠抗病毒口服藥物，第一批於今天中午12時35分抵達台灣，數量為3200人份療程。台灣輝瑞表示...

宜蘭新增確診足跡 過年除初一初二外都可打疫苗

有鑒於疫情確診增加，宜蘭縣政府過年期間防疫不鬆懈，縣長林姿妙指示縣府與醫療院所協調，除了初一、初二之外，其餘過年期間都可...

今天下午4點截止！ 第21輪疫苗預約率 達七成六

國內第21輪疫苗預約平台將於今天下午4點截止，完成預約後將成為於2月7日至2月13日年後施打。中央流行疫情指揮中心發言人...

BNT全數到貨 陳時中：比原先多24萬劑

BNT疫苗再到貨！鴻海永齡、台積電和慈濟捐贈的第17批BNT疫苗91.84萬劑今天上午到貨，本批疫苗效期至今年5月25日...

直播／今本土+21確診、43例境外移入 無死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增64例COVID-19確定病例，分別為21例本土個案及43例境外移入；另確診個案中無新增死亡。 指揮中心表示，今日新增本土個案為11例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲

竹縣春節疫苗不打烊 除夕到初六3500劑開放接種

新竹縣春節疫苗接種不打烊！新竹縣府今日公布從除夕到初六，縣內將有19家醫療院所提供各廠牌新冠肺炎疫苗共3500劑，讓民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。