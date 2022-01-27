今天下午4點截止！ 第21輪疫苗預約率 達七成六

國內第21輪疫苗預約平台將於今天下午4點截止，完成預約後將成為於2月7日至2月13日年後施打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前已有116萬人預約，比率達76%，剩不到2小時即將截止，請符合資格民眾盡快預約。

陳時中表示，昨日施打32萬人，疫苗接種人口涵蓋率第一劑達81.48%、第二劑74.22%、基礎加強劑接種率0.67%、追加劑接種率 20.37%。

目前國內疫苗預約狀況，準備了152萬劑量能，截至下午1點已有116萬劑，預約率76%。預約率最高為莫德納達96.6%，還剩下2萬4000劑可以預約，新北還有6000劑、桃園6000劑、南投8000劑，屏東剩下1300劑，民眾可盡快預約。

預約率次高的疫苗為高端，目前預約率63%，還剩下4.6萬劑，BNT疫苗預約率達60%，剩下26萬8000劑，AZ達28.56%，還剩下1.9萬劑可預約。莊人祥說，剩不到2小時預約即將截止，請符合資格民眾盡快預約。

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