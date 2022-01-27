最後一批BNT到貨！第21輪預約截止 指揮中心14時說明

國內第21輪疫苗預約平台將於今日下午4點截止，完成預約後將成為於2月7日至2月13日年後施打。然而本土案例進展快速，且多起用餐群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時記者會說明最新進展。

此外由永齡鴻海、台積電、慈濟三方共同捐贈1500萬劑的最後一批BNT疫苗，最後一批約91.9萬劑的BNT疫苗已於今日清晨6點29分運抵桃園國際機場，郭台銘表示，實際總到貨數量將會超過1500萬劑，約1520萬劑左右。

自桃機衍伸個案以來，現已累計173例個案，除西堤餐廳外，又爆出多起用餐聚會及餐廳群聚案，包含桃園涮涮鍋及雙北確診個案於同麵館用餐，歲末年初及春節聚餐多，陳時中表示，不會全面禁止內用或升三級，「否則將嚴重影響民生問題。」但要採隔板或梅花座並不反對。

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