聽新聞
test
0:00 / 0:00
最後一批BNT到貨！第21輪預約截止 指揮中心14時說明
國內第21輪疫苗預約平台將於今日下午4點截止，完成預約後將成為於2月7日至2月13日年後施打。然而本土案例進展快速，且多起用餐群聚感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時記者會說明最新進展。
此外由永齡鴻海、台積電、慈濟三方共同捐贈1500萬劑的最後一批BNT疫苗，最後一批約91.9萬劑的BNT疫苗已於今日清晨6點29分運抵桃園國際機場，郭台銘表示，實際總到貨數量將會超過1500萬劑，約1520萬劑左右。
自桃機衍伸個案以來，現已累計173例個案，除西堤餐廳外，又爆出多起用餐聚會及餐廳群聚案，包含桃園涮涮鍋及雙北確診個案於同麵館用餐，歲末年初及春節聚餐多，陳時中表示，不會全面禁止內用或升三級，「否則將嚴重影響民生問題。」但要採隔板或梅花座並不反對。
疫情快報
▪【疫情專題】1月26日增46例本土、46例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言