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第21期疫苗莫德納預約率近9成 名額剩不到7萬

中央社 / 台北26日電
第21期疫苗今天上午起開放預約第3劑，據疫情指揮中心統計，截至傍晚5時，莫德納疫苗預約最踴躍，近9成莫德納已被搶約。圖為台北車站莫德納接種站排隊人潮。聯合報系記者陳正興／攝影
第21期疫苗今天上午起開放預約第3劑，據疫情指揮中心統計，截至傍晚5時，莫德納疫苗預約最踴躍，近9成莫德納已被搶約。圖為台北車站莫德納接種站排隊人潮。聯合報系記者陳正興／攝影

第21期疫苗今天上午起開放預約第3劑，據疫情指揮中心統計，截至傍晚5時，莫德納疫苗預約最踴躍，近9成莫德納已被搶約，名額已剩不到7萬，籲符合資格民眾盡快預約。

為加速第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，1922疫苗預約平台今天上午10時起，依年齡分流開放預約，廠牌含莫德納、BNT、高端及AZ疫苗，預計2月7日至2月13日施打，力拚2月底第3劑疫苗施打率達5成。

第21期全台開出147.9萬追加劑接種量能，據指揮中心最新統計，截至今天傍晚5時，已完成預約人數為97萬5719人，預約率約6成6左右。

進一步分析4廠牌疫苗預約狀況，以莫德納疫苗預約狀況最踴躍，67萬名額中已有60.1萬人預約、預約率約89%；同樣是mRNA疫苗的BNT開出66.4萬名額，已有30.9萬人預約，預約率約46%。

高端疫苗共開出11.7萬名額，已有5.9萬人預約、預約率約50%；連不建議作為追加劑的AZ疫苗也有5313人預約。第21期疫苗開放預約首日，莫德納疫苗名額已剩不到7萬，指揮中心提醒，第21期疫苗預約將開放至明天下午4時止，呼籲符合資格民眾盡快預約施打。

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