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餐廳多起群聚 柯文哲籲疫苗護照早點上線

中央社 / 台北26日電
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

疫情延燒，餐廳出現多起群聚，對於是否加強餐廳內用加隔板等防疫措施，台北市長柯文哲今天表示，隔板不見得有效，籲疫苗護照早一點上線，民眾打滿3劑，就可以進餐廳吃。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲在記者會中接受媒體採訪時做上述表示。

國內COVID-19疫情延燒，餐廳出現多起群聚。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，無論有沒有用餐，各場合都可能出現疫情，因此暫不考慮禁內用，呼籲防疫要從個人做起。

媒體詢問餐廳內用是否強制加隔板，柯文哲指出，他發現感染的也不是坐旁邊，而是隔壁桌，為什麼坐中間的反而沒有被感染，一定是因為打疫苗，打了疫苗比較不會感染。

他說，從實務上看，隔板也不見得這麼有效，建議中央疫苗護照還是要早一點上線，民眾打滿3劑疫苗就可以進來吃。

柯文哲表示，目前資料來看，打滿2劑AZ無法擋住Omicron，但也不是白打，就算感染也沒有重症，但看國外數據打第3劑保護效果相當高，有到80%，今天中央開放1922預約，台北市就開了26萬量，還是拜託符合資格者趕緊施打第3劑。

柯文哲說，這次BNT的量比莫德納準備的多，拜託大家不要一定只選莫德納，BNT效果沒有不好。

新冠疫苗 柯文哲

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