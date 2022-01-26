聽新聞
test
0:00 / 0:00
第三劑怎麼選？ 醫：兩劑AZ配高端後抗體多五倍
國內疫情受Omicron影響再次升溫，許多民眾紛紛接種第三劑疫苗，提升自我保護力，不過三劑要怎麼選，一直是討論焦點。日前中港澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲在臉書發文，提及自己三劑施打的種類為AZ、AZ、高端，並表示「AA高」的組合「可以將兩劑AZ中和抗體值拉高5.7倍」。
根據高端發布的新聞稿，以高端作為AZ疫苗的「異源免疫增強」第三針施打，不但安全耐受性極為優異，且一個月後，BAU數值比兩劑AZ疫苗施打三個月後高出14倍，同時也比兩劑AZ疫苗接種後的抗體高峰期高出5倍。
杜承哲補充，雖然Omicron讓所有三劑組合的抗體值下降，但「三劑mRNA」與「三劑高端」下降的幅度相似，「所以選擇被車撞三次跟爆吃三次，抗體竟然差不多，我只能說高端戰士們懂選呀。」
許多民眾看準「副作用較低」的特性，選打高端，並在留言區附上小黃卡擷圖，與其他「AA高」認親。不過杜承哲提到，在台中要預約高端的電話可說是被「打爆」，就連診所粉專也預約光光。
疫情快報
▪【疫情專題】1月26日增46例本土、46例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言