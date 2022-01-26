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第三劑怎麼選？ 醫：兩劑AZ配高端後抗體多五倍

聯合新聞網 / 綜合報導
第21輪疫苗預約中，高端開了11.7萬量能，預約率達15.7%。本報資料照片
第21輪疫苗預約中，高端開了11.7萬量能，預約率達15.7%。本報資料照片

國內疫情受Omicron影響再次升溫，許多民眾紛紛接種第三劑疫苗，提升自我保護力，不過三劑要怎麼選，一直是討論焦點。日前中港澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲在臉書發文，提及自己三劑施打的種類為AZ、AZ、高端，並表示「AA高」的組合「可以將兩劑AZ中和抗體值拉高5.7倍」。

根據高端發布的新聞稿，以高端作為AZ疫苗的「異源免疫增強」第三針施打，不但安全耐受性極為優異，且一個月後，BAU數值比兩劑AZ疫苗施打三個月後高出14倍，同時也比兩劑AZ疫苗接種後的抗體高峰期高出5倍。

杜承哲補充，雖然Omicron讓所有三劑組合的抗體值下降，但「三劑mRNA」與「三劑高端」下降的幅度相似，「所以選擇被車撞三次跟爆吃三次，抗體竟然差不多，我只能說高端戰士們懂選呀。」

許多民眾看準「副作用較低」的特性，選打高端，並在留言區附上小黃卡擷圖，與其他「AA高」認親。不過杜承哲提到，在台中要預約高端的電話可說是被「打爆」，就連診所粉專也預約光光。

新冠疫苗 高端疫苗 AZ疫苗

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