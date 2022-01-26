還沒打第3劑快去預約！1922平台今10點放第21期預約

全台疫情升溫，1922預約平台今天起開放第21期新冠疫苗第三劑分齡預約，另外，台中1月30日前提供醫療院所與快打站、外展站疫苗接種服務，除夕（1月31日）到大年初六（2月6日）年假最後一天，也安排台中市特約醫療院所提供疫苗預約施打服務，就是要讓市民疫苗打好打滿，安全安心過新年。

台中市衛生局說明，台中市在除夕前、即日起到1月30日，提供1922第20期預約平台前往衛生所與合約醫療院所施打第三劑，以及文心森林公園、樂成宮與家樂福西屯店外展站提供一到三劑疫苗「隨到隨打」疫苗施打服務，提供疫苗為BNT。

衛生局指出，台中農曆春節除夕到大年初六協調各醫療院所提供「春節疫苗接種服務」，將保留1萬4276劑的疫苗提供民眾施打，其中BNT可提供1萬4086人接種，AZ可提供70人接種、以及高端疫苗120人。

衛生局說明，台中市向中央爭取到的5000劑莫德納疫苗，則優先提供第一線醫療人員施打第三劑追加劑，如還有剩餘疫苗，會釋出提供之前1922預約平台預約施打莫德納，卻因疫苗斷貨未施打到的民眾優先施打。

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