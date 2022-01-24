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璩大成：無論何種疫苗 打滿3劑都有保護力

中央社 / 台北24日電

催打第3劑疫苗，北市聯醫副總院長璩大成今天指出，無論是BNT加莫德納、AZ加BNT還是高端疫苗，各種排列組合打滿3劑都有臨床上或實驗數據上的保護效力。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，台北市長柯文哲指出，從第20期公費疫苗預約狀況可看出，民眾還是偏愛莫德納，但在醫學上，BNT跟莫德納是沒差的。

傳染病防治醫療網台北區副指揮官、台北市立聯合醫院副總院長璩大成說，有關第3劑疫苗的效能，其實坊間說法莫衷一是，不同醫師也有不同說法，因此聯合醫院教學研究部同仁以實證醫學（Evidence-based）的精神，找尋所有最新數據製成圖表。

璩大成說明，以BNT為例，打完2劑到了第6個月後，與未接種過疫苗的人相比，面對Delta變異株會有約30%的被感染後有症狀風險，面對Omicron變異株更有60%的被感染後有症狀風險，但注射第3劑疫苗後，風險皆明顯下降到25%以下，顯示第3劑疫苗無論對何種變異株都有效。

璩大成進一步表示，實際上來講，無論是3劑都BNT、BNT加莫德納、AZ加莫德納或AZ加BNT等各種排列組合，保護效力都非常好，可以有效降低被感染後有症狀機率到約30%，避免重症住院的保護效力更高達88%，不需要特別做比較。

璩大成說，至於高端或諾瓦瓦克斯（Novavax）等次蛋白疫苗，雖沒有臨床數據，但以綜合抗體數據來看，打完第3劑後的綜合抗體數量非常明顯上升，顯示無論是何種疫苗，打滿3劑都有臨床上或實驗數據上的保護效力。

此外，對於是否加開高端疫苗接種點，台北市副市長蔡炳坤表示，最近大家很關心高端疫苗，台北榮總週末加開的特別門診還剩下1000多劑，今天開始還有第20期疫苗接種中，將視最後接種情況，把剩餘量能規劃進第21期的量能裡。

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