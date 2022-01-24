美國5G訊號亂航班 150萬劑莫德納疫苗延遲抵台

原訂今天有一批莫德納疫苗到貨，但指揮中心指揮官陳時中說，受美國5G訊號影響航班，150萬至155萬劑莫德納疫苗可能還需要再等2天才會抵台，確切時程受機場管理影響。

中央流行疫情指揮中心日前透露，今天還會有一批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的莫德納（Moderna）疫苗抵台，到貨數量將決定1922疫苗預約平台第21期提供第3劑莫德納疫苗預約數，預約日程為1月26日至28日，接種日期為2月7日至13日。

陳時中下午疫情記者會表示，大約150萬至155萬的莫德納疫苗，由於莫德納疫苗與默沙東口服藥物一樣，都是從美國起飛，但近期美國航班受到5G訊號干擾，班次不算穩定，到貨時程排定這2天會來，考量機場管理原因，還不敢那麼確定。

美國電信巨擘AT&T和威瑞森（Verizon）推出5G服務，美國各大客運、貨運航空公司執行長示警，5G訊號將引發「災難性」航空危機。航空業者認為，最新C頻段5G服務可能導致為數可觀的飛機無法使用，讓美國航班大亂。

國內疫情嚴峻，民眾接種率踴躍，據指揮中心統計，1月22日至1月23日國內COVID-19疫苗接種34萬2525人次，截至目前為止，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.16%、第2劑73.59%、免疫功能低下或受抑制的病人基礎加強劑接種率0.62%、一般人追加劑接種率16.64%。

陳時中說，國內COVID-19疫苗已分配很多地方，在確保醫院值班量能及醫護人員適當休息前提下，地方衛生單位願意調配協助施打，中央可提供手頭上的疫苗，如BNT、AZ跟高端疫苗，提供接種。

不少民眾踴躍搶打第3劑追加劑疫苗，其中不少人有意願接種高端疫苗，包含陳時中太太日前都傳出預約不到高端疫苗，今天記者會上有媒體詢問相關問題，陳時中說，太太和兒子已經順利預約，今天下午就會去施打，甚至透露因要親自主持疫情記者會，拒絕太太一同接種的邀約。

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