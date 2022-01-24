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花蓮設快打站 26日起辦年貨順便接種BNT疫苗

中央社 / 花蓮縣24日電

衝高疫苗接種率，花蓮縣衛生局到各鄉鎮市巡迴施打BNT疫苗，並規劃從1月26日至30日在花蓮市年貨大街設置快打站，還祭出獎品吸引民眾，打疫苗就送禮券、生活用品。

今天在花蓮市中華國小、新城鄉北埔國小及豐濱鄉花蓮醫院豐濱分院，26日在鳳林國小、富里老人文康中心開設施打BNT疫苗接種站，只要是18歲以上民眾，不論打第幾劑，都可以前往「隨到隨打」。

花蓮縣衛生局表示，目前BNT劑量充足，但若要接種第3劑，須於去年11月1日前完成第2劑接種者。

此外，自26日至30日在花蓮市年貨大街的舞台前側設置疫苗施打站，方便民眾在逛街採買年貨時也可以順便打BNT疫苗。

衛生局長朱家祥接受媒體聯訪指出，春節依照中央規畫暫停疫苗施打，年初四才會恢復；過年期間將視疫情發展，滾動式調整各項防疫措施。

春節年假期間，返鄉及遊客人潮眾多，是否開設快篩站，朱家祥說，目前先觀察是否有染疫熱區，現階段鼓勵民眾使用居家快篩，可至診所索取免費快篩劑，保留醫療量能是最大原則。

若民眾對於居家快篩有疑慮，可至花蓮各大醫院做抗原快篩，須要繳交新台幣500至650元的費用。

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