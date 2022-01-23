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本土疫情延燒！第3劑疫苗趕進度 涵蓋率已達16.25％

中央社 / 台北23日電
國內COVID-19疫情延燒，根據統計，22日疫苗共施打26萬7317人，其中施打第3劑追加劑的涵蓋率已達16.25%。圖／中央社
國內COVID-19疫情延燒，根據統計，22日疫苗共施打26萬7317人，其中施打第3劑追加劑的涵蓋率已達16.25%。圖／中央社

國內COVID-19疫情延燒，根據統計，22日疫苗共施打26萬7317人，其中施打第3劑追加劑的涵蓋率已達16.25%。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會公布，國內新增89例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

本土病例增加，也讓疫苗施打率逐漸提升，指揮官陳時中說，22日疫苗共施打26萬7317人，第1劑涵蓋率為81.13%，第2季涵蓋率為73.54%，基礎加強劑為0.61%，追加劑則有16.25%。

陳時中指出，因為追加劑的目標群比較多，所以施打的速度也較快。

由於第1劑涵蓋率一直維持在80%出頭，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，經過瞭解都有不同理由，包含年紀大的不想打、曾對流感疫苗過敏等，但希望這些尚未施打疫苗的民眾可以向常看的醫師諮詢。

張上淳說，像是對流感疫苗有過敏反應者，跟目前對新冠病毒沒有交互反應作用，因此並不需要太擔心。

張上淳也解釋，除非是同類的疫苗才會比較擔心，但若不是同一個平台製造的，就不會因為過去狀況就建議不要施打。

他說，許多資訊都顯示，對於目前流行的COVID-19，有打疫苗一定比沒有打有更高的保護力，減少重症跟死亡，沒有施打的民眾反而有更大風險，呼籲年紀大的民眾諮詢醫師後施打疫苗，在接下來的日子才會比較安全。

陳時中也指出，現在疫苗第1劑的涵蓋率已經81.13%，在可以施打疫苗的族群裡更是突破9成，有些民眾因為宗教信仰、個人概念、對健康想法不一樣等個別因素，不施打疫苗，指揮中心不會強迫施打，讓民眾有選擇自由。

陳時中說，但打疫苗是利大於弊，對自己、家人、親人及社會等都有幫助。

新冠疫苗

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