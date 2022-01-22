影／台中莫德納缺貨！高端打氣意外爆紅

疫情南北延燒，民眾第3劑搶打莫德納，中央配發莫德納數量不足，台中合約診所暫停供應莫德納、暫緩揪團，假日外展接種改為BNT或高端。文心森林公園假日疫苗接種站今天下午1時開放民眾接種高端疫苗，採抽號碼牌限量隨到隨打，半小時內就有有180人抽號碼牌排隊等叫號接種，意外爆紅。

承攬文心森林公園疫苗接種站的診所醫師施勝桓說，近期因莫德納缺貨，沒想到今天高端打氣出乎意料之外 ，那麼多人想打高端，有的是怕莫德納打後副作用，也有的是因為第三劑是追加劑，增加抗體，沒有特別選品牌，有疫苗就好，打氣很旺。

台中市衛生局說，今明兩天台中市假日新冠疫苗接種站，今天潭子區得天宮、文心森林公園、家樂福（青海店、西屯店）打高端疫苗，東協廣場、家樂福豐原店打BNT，明天文心森林公園、家樂福（青海店、西屯店、中清店）打高端疫苗，東協廣場、家樂福豐原店打BNT，採隨到隨打，限量接種。

施勝桓觀察，文心森林公園疫苗接種站從本月8日啟動，並加碼平日接種，第一天打莫德納，從下午一時打到晚上九時，共完成近1500人接種，隔天限量也是大排長龍秒殺，平日只要打莫德納，打氣暢旺，場場秒殺。昨天平日加碼打BNT，打氣暢旺，沒想到今天打高端，人氣出乎意料的多，大排長龍。

蔡姓上班族說，他和妻子第一、二劑都打高端，第三劑繼續打高端，反正又不用出國，且副作用小，就繼續打下去，平時要上班沒空，因此假日來排接種站，以前第一劑、第二劑打高端人不多，他沒想到第三劑竟有這那麼多人來打。

蔡姓長者說，他第一、二劑打莫德納，第三劑聽人家說高端副作用小，一樣有保護力，所以也來排隊打高端；住台中的林姓大學生說，他和同學因為現在疫情緊繃又快過年，就來打第三劑，沒有挑品牌，有就打。 台中市文心森林公園假日接種今天施打高端疫苗人氣翻紅，半小時內已有180人抽牌等待接種。記者趙容萱／攝影 台中市今明兩天開設假日接種站地點與時段。圖／台中市政府提供 台中市文心森林公園假日接種今天施打高端疫苗，人氣翻紅，半小時內已有180人抽牌等待接種。記者趙容萱／攝影

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