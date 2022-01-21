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議員批中市強制徵用莫德納 民眾預約施打卻撲空

中央社 / 台中21日電

台中市議員江肇國接獲陳情，民眾預約施打莫德納到場卻撲空，竟是因市府重啟快打站，強制徵用全市莫德納。中市府表示，優先造冊獲中央肯定，調整開放BNT、高端疫苗預約。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，各縣市鼓勵施打疫苗並設立接種站，提升第2、3劑接種率。民進黨台中市議會黨團總召江肇國接獲民眾陳情，預約到診所施打莫德納疫苗，到場卻撲空，原因是市府為重啟快打站，強制徵用全市的莫德納疫苗。

江肇國指出，台中市17日重啟快打站，為此強制徵用全市各診所的莫德納，地方診所反應希望可留下已預約民眾的疫苗數量，但市府堅持徵用，民眾到診所撲空，被迫改施打其他品牌疫苗。

江肇國說，新北市提供AZ、BNT、莫德納、高端4種選擇，桃園市則採單數日施打莫德納、雙數日施打BNT。台中市長盧秀燕日前責怪中央政府無法充足供應莫德納，事實上是市府強制徵用，台中市堅持快打站只施打莫德納，並限定長者可接種，令人質疑是貪圖行政方便還是有何醫療考量。

台中市衛生局透過文字稿回覆，中央流行疫情指揮中心在9日記者會中，肯定台中第3劑優先造冊協助高風險族群施打。但因莫德納中央供貨未及，已優先調整開放預約BNT或高端疫苗，持續向中央爭取。

衛生局表示，BNT跟莫德納都是mRNA疫苗，兩者保護效果相當；另高端疫苗屬蛋白質次單元疫苗，副作用甚低，BNT與高端均可作為追加劑接種，以儘速獲得追加保護。

新冠疫苗

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