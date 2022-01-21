快訊

羅霈穎4億遺產換人繼承！百件名牌包、鑽戒腕表俗俗賣

東吳大學城中校區緊急篩檢662人 採檢結果出爐

2022年首批BNT疫苗 99.45萬劑清晨抵台

中央社 / 桃園機場21日電
2022年首批輝瑞BNT疫苗約99.45萬劑，今晨5時52分運抵桃園國際機場。中央社資料照
2022年首批輝瑞BNT疫苗約99.45萬劑，今晨5時52分運抵桃園國際機場。中央社資料照

2022年首批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗約99.45萬劑今天清晨5時52分運抵桃園國際機場，待完成檢驗封緘作業後，將供指揮中心統籌運用；這是第16批到貨的BNT疫苗。

這批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗由中華航空股份有限公司班機CI-62載送，昨天從德國法蘭克福機場起飛。桃機人員透露，這批疫苗約99.45萬劑，確切數量以中央流行疫情指揮中心公布為準。

班機停放後先進行消毒作業，再由地勤人員卸下放在貨艙的溫控櫃，由海關完成機邊驗放作業，隨後以拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，在警車護送下，載往指定冷儲物流中心存放，待後續檢驗封緘作業完成，再提供接種計畫所列實施對象接種。

由台灣積體電路製造股份有限公司、鴻海暨永齡基金會及中華民國佛教慈濟慈善事業基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，截至去年12月30日到貨15批共計1333.62萬劑，截至目前總計1433.07萬劑到貨。

新冠疫苗

延伸閱讀

巴西授權對6至17歲年齡層施打科興疫苗

法國疫苗通行證將上路 分階段鬆綁防疫限制

申請境內數位健康證明免等明天 健保App搶先推新功能

瑞芳疫苗接種率6成 呼籲長輩盡速施打

相關新聞

2022年首批BNT疫苗 99.45萬劑清晨抵台

2022年首批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗約99.45萬劑今天清晨5時52分運抵桃園國際機場，待完成...

教學文／一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

指揮中心宣布，今（21）日上午起開放民眾申請「數位新冠病毒健康證明」，且規定欲前往歌廳、舞廳等休閒娛樂場所，務必出示小黃卡或數位證明，確認打滿2劑疫苗才可入場。至於是否擴及其他場域？指揮中心也表態「不

專家：兩成沒打疫苗 難與疫共存

桃機群聚衍生的社區群聚案已超過百例個案，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎昨於廣播節目指出，Omicron...

【重磅快評】疫苗護照保護媽媽桑 卻不顧小學生安危？

中央流行疫情指揮中心今天推出疫苗護照政策：自明天起，民眾前往歌廳、舞廳等以八大行業為主的休閒娛樂場所活動消費，須出示完整...

申請境內數位健康證明免等明天 健保App搶先推新功能

中央流行疫情指揮中心宣布明起可下載上網申請「數位新冠健康證明」，指揮官陳時中也強調，這只是三種證明工具之一，用小黃卡、健...

噩夢重演 地下室、半山腰打第三劑 老人、身障者又上又下白受罪

Omicron變異株帶來的疫情延燒，民眾搶打第三劑，各縣市政府也再開設接種站，但不少施打地點對老人、障礙者十分不便。有的安排在地下室，提醒電梯位置海報卻只貼在地下室，氣得扶長輩蹣跚下樓的家屬破口大罵；各縣市也有不少地點安排在半山腰，造成老人得靠人背上背下，民團嘆這些畫面乍看暖心，其實源於主事者規畫不周。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。