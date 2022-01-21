2022年首批BNT疫苗 99.45萬劑清晨抵台
2022年首批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗約99.45萬劑今天清晨5時52分運抵桃園國際機場，待完成檢驗封緘作業後，將供指揮中心統籌運用；這是第16批到貨的BNT疫苗。
這批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗由中華航空股份有限公司班機CI-62載送，昨天從德國法蘭克福機場起飛。桃機人員透露，這批疫苗約99.45萬劑，確切數量以中央流行疫情指揮中心公布為準。
班機停放後先進行消毒作業，再由地勤人員卸下放在貨艙的溫控櫃，由海關完成機邊驗放作業，隨後以拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，在警車護送下，載往指定冷儲物流中心存放，待後續檢驗封緘作業完成，再提供接種計畫所列實施對象接種。
由台灣積體電路製造股份有限公司、鴻海暨永齡基金會及中華民國佛教慈濟慈善事業基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，截至去年12月30日到貨15批共計1333.62萬劑，截至目前總計1433.07萬劑到貨。
疫情快報
▪【疫情專題】1月20日增13例本土、24例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言