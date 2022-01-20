教學文／一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

指揮中心宣布，明（21）日上午起開放民眾申請「數位新冠病毒健康證明」，且規定欲前往歌廳、舞廳等休閒娛樂場所，務必出示小黃卡或數位證明，確認打滿2劑疫苗才可入場。至於是否擴及其他場域？指揮中心也表態「不反對」。

相關規定。圖／指揮中心提供

民眾可擇一出示小黃卡、健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明，以下為《聯合新聞網》整理數位新冠病毒健康證明登錄操作方式。

數位新冠病毒健康證明下載原本僅限有效護照者，現以戶口名簿的戶號取代，民眾可以電腦或手機上網申辦，申辦網址：https://dvc.mohw.gov.tw/maintenance-dcc/。

一、確認身分

國人

（一）身分證號+健保卡號+戶口名簿號

（二）FIDO（台灣行動身分識別）

（三）自然人憑證

外來人口

（一）統一證號+健保卡號

（二）統一證號+入出境證號

（三）統一證號+護照號碼

二、選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」

三、取得證明

請於申請成功畫面點選「下載／列印 數位證明」，民眾可選擇是否要列印紙本文件，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商印碼」，便可攜碼前往超商進行列印。

四、民眾可透過「數位新冠病毒健康證明」查驗網頁進行操作

（步驟如下）

一、前往網站，並同意隱私權聲明、允取用相機權限

二、不退出查驗網頁、不中斷網路者，可持續使用並維持最新功能，退出或中斷者可重新上網更新

顯示綠色、打勾者為通過

顯示紅色、打叉者為不通過

顯示黃色、三角驚嘆符號者為待確認狀態（包括：接種不完整、效期不符、非我國同意的疫苗或檢驗等）

另，驗證程序個人基本資料僅顯示姓名、出生年月日，如需確認本人建議仍需配合其他身分證件。我國已是歐盟數位新冠證明（EU-DCC）的成員，故查驗程式也可查驗他國發行、同樣規格的疫苗、核酸檢驗數位證明，及部分有發行康復證明的國家。

此外，台北市推行的「台北通-疫苗護照」功能也即將上線，以下為申請步驟：

一、下載台北通APP

二、選擇「疫苗證明」

三、個資聲明→數位證明

四、健康證明3燈號顯示

圖／擷取自台北市政府官網

燈號顯示狀況如下：

顯示綠色（1單號）、雙勾者為打滿2劑疫苗

顯示黃色（2雙號）、單勾者為已施打1劑疫苗

顯示紅色（2雙號）、驚嘆號者為尚未施打疫苗

圖／擷取自台北市政府官網

對於指揮中心推出的數位證明是否會和「台北通」介接？陳時中回應因指揮中心的數位證明與歐盟達成認證，符合最小揭露、可攜帶和可遺忘特性，若台北通符合則可介接，不合就個別使用。

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