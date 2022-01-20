快訊

西堤群聚案延燒 北市公布確診足跡「曾到大安、大同2診所」

父大義滅親舉報兒吸毒 網紅「蕾菈」合夥人竟是毒品上游

莫德納預約熱門 陳時中：適當分配疫苗量夠

中央社 / 台北20日電

1922疫苗預約平台第20輪預約，莫德納疫苗已額滿，指揮中心指揮官陳時中今天說，疫苗只要適當分配，數量足夠，BNT疫苗也是好選擇，下週還有莫德納疫苗到貨。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種達41萬6368人次，截至目前，疫苗人口涵蓋率第1劑80.91%、第2劑72.87%、基礎加強劑接種率0.51%、追加劑接種率11.81%。

指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會上表示，1922疫苗預約平台第20輪的縣市接種量能約119萬劑，現已預約92萬人，預約率77%，本次預約至22日中午12時截止。

莊人祥說，其中莫德納（Moderna）疫苗預約已額滿；輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）預約率69%，尚有22萬劑可預約；高端疫苗預約率62.38%，尚有約3.6萬劑可預約；阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗預約率25.18%，尚有約1.5萬劑可預約。

陳時中說，莫德納疫苗預約狀況佳，但下週還會有疫苗到貨，請大家放心，追加劑也可選擇BNT或高端疫苗。他並強調，目前疫苗供應量只要適當分配，數量足夠。

陳時中說，目前疫苗供給量可讓約490萬人接種追加劑，而符合第3劑疫苗資格者有約763萬人，若有490萬人接種，施打率將達64%。

媒體詢問，在國外接種2劑疫苗者，因接種資料是補登，卻無法順利預約第3劑。陳時中說，若預約第3劑疫苗有困難，可與地方衛生局聯繫協助安排。

媒體提及，媒體人周玉蔻今天早上在廣播節目抱怨預約不到高端疫苗，措辭強烈。陳時中表示，高端疫苗量還很多，只要地方衛生局開放施打點即可，他也笑稱，「改天我約她一起去打好了」。

媒體詢問，民調顯示陳時中是台北市長參選最佳人選，陳時中則回應，目前疫情尚未控制，完全不考慮選舉的事。

新冠疫苗 莫德納疫苗 陳時中 BNT

延伸閱讀

北市長最新民調／蔣萬安仍領先 黃珊珊支持度升

北市打不到高端周玉蔻罵他軟弱姑息養奸 陳時中回應了

陳時中駁帛琉泡泡恐成破口！ 返台措施不排除加嚴管制

周玉蔻打不到高端轟柯P、陳時中 柯文哲：我佛慈悲

相關新聞

台灣疫苗護照21日啟用 北市府：仍會走台北通但會有多種選擇

國內疫苗護照21日啟用，中央流行疫情指揮中心要求打完2劑疫苗者才可到八大行業消費，其他行業也可評估跟進。對於台北市使用台...

疫情肆虐掀搶打疫苗潮 北市再增設2處中型接種站

Omicron變異株來勢洶洶，中央宣布第三劑接種時間縮短，掀起民眾搶打疫苗潮，因應民眾接種需求，北市先是加開7個接種站，...

打嘸高端？蔡炳坤視察京站接種站 30日前提供1.4萬名額

日前有民眾抱怨在台北市打不到高端疫苗，衛福部長陳時中先前也稱太太抱怨第3劑想打高端卻找不到地方打。台北市副市長蔡炳坤今天...

輝瑞口服藥提前抵台 輝瑞：過年前一定到

新冠肺炎在世界橫行已逾兩年，世人莫不期待藥物問世。其中，指揮中心於上周通過輝瑞口服抗病毒藥物的EUA，並已訂購兩萬人份，...

北市打不到高端周玉蔻罵他軟弱姑息養奸 陳時中回應了

知名媒體人周玉蔻今日上午在節目《新聞放鞭炮》痛罵，她想預約高端約不到，認為台北市長柯文哲和中央作對，還說「陳時中太軟弱，...

量能達極限會告知 京站接種站120劑試營運隨到隨打

國內本土疫情升溫，加上第3劑接種時間縮短，掀起民眾搶打疫苗潮，因應民眾施打高端需求，北市再增開京站中型接種站，今明2天試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。