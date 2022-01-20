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1月21日起進出八大娛樂場所 須出示疫苗完整接種紀錄

影／鄭文燦呼籲過年前接種疫苗 年節期間提升保護力

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
桃園市民眾上午前往隨到隨打的中壢青埔市民活動中心接種站施打BNT疫苗。記者侯永全／攝影
桃園市民眾上午前往隨到隨打的中壢青埔市民活動中心接種站施打BNT疫苗。記者侯永全／攝影

本土疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦上午視察中壢青埔市民活動中心疫苗接種站，擔任接種疫苗任務的醫護向鄭文燦反應，施打莫德納的民眾實在太多，鄭文燦則透露1月24日會有一批莫德納抵台，不過經檢驗封緘需七天，預計春節過後才能施打。

鄭文燦指出，目前預約莫德納民眾有九成多，BNT約三成左右，因此，開放BNT接種站隨到隨打，市長也呼籲民眾過年前務必接種疫苗，才能在年節期間提升保護力。如今桃園市很多活動取消，學校也提早放寒假，目的就是要減少聚餐或群聚，避免感染源擴大。

鄭文燦表示，桃園市採檢量能大幅提升，至今已採檢5萬人，有3千5百人送往檢疫所或居家隔離。為滿足醫療能量，未來一定要進行輕重症分流，而抗病毒藥物的進口也很重要，政府要有部分的備量。

鄭文燦強調，不要讓社區的潛在確診個案成為黑數，要盡最大的力量擴大匡列、隔離及採檢，減少群聚與聚餐就是為讓國人過個好年，大家一起努力盡早讓疫情收斂。

桃園市民眾上午前往中壢青埔市民活動中心接種站施打疫苗，不需預約隨到隨打。記者侯永全／攝影
桃園市民眾上午前往中壢青埔市民活動中心接種站施打疫苗，不需預約隨到隨打。記者侯永全／攝影
上午前往中壢青埔市民活動中心接種站施打疫苗民眾並不踴躍。記者侯永全／攝影
上午前往中壢青埔市民活動中心接種站施打疫苗民眾並不踴躍。記者侯永全／攝影
桃園市已提前放寒假，家長只好隨身帶著子女前往中壢青埔市民活動中心接種站施打疫苗。記者侯永全／攝影
桃園市已提前放寒假，家長只好隨身帶著子女前往中壢青埔市民活動中心接種站施打疫苗。記者侯永全／攝影
桃園市長鄭文燦上午視察中壢青埔市民活動中心疫苗接種站，他表示要盡最大的力量擴大匡列、隔離及採檢，大家一起努力盡早讓疫情收斂。記者侯永全／攝影
桃園市長鄭文燦上午視察中壢青埔市民活動中心疫苗接種站，他表示要盡最大的力量擴大匡列、隔離及採檢，大家一起努力盡早讓疫情收斂。記者侯永全／攝影

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