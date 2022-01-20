打不到高端？ 北市增開量能 目前剩3590個預約量

國內本土疫情升溫，加上桃園群聚疫情持續延燒，掀起民眾搶打第3劑疫苗潮，但卻有台北市民反映打不到高端疫苗，衛福部長陳時中日前也說，「太太在問哪裡可打高端」，台北市副市長蔡炳坤說，高端的量一直都有，北市各大型醫院都有提供4種疫苗門診；北市衛生局今表示，因應需求已增開量能，目前還剩餘3590人的預約量。

陳時中15日在疫情指揮中心記者會上表示，有接獲相關反映，目前國內疫苗量是充足的，會再洽詢市府了解配給狀況，甚至透露，太太說想打高端疫苗作為第3劑，也不知道要去哪裡打；蔡炳坤當天說，各大型醫院都還有4種疫苗門診，高端的量一直都有，請陳部長上網去查。

針對北市高端預約量能，北市衛生局說，台北市政府在中央平台第20期由原先提供高端疫苗服務量7200人，增加至8900人，台北榮總也加開假日「萬人追加劑特別門診」，提供5000人預約量的高端疫苗，北市府自1月23日至30日止，將提供1萬3900人的高端預約服務量能。

衛生局統計，截至1月20日中午12時止，北市尚餘3590人的高端預約量；1922平台全國高端疫苗共提供9萬7213人，北市府提供1萬3900劑，占總量的14.29％，呼籲民眾接種高端疫苗追加劑須年滿20歲，且第2劑接種需滿84天，並在中央1922預約平台或台北榮總醫院網站預約掛號。

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