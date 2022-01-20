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周玉蔻打不到高端轟柯P、陳時中 柯文哲：我佛慈悲
近期疫苗需求提升，不少民眾反應在北市想打高端打不到，今早資深媒體人周玉蔻更為此事在廣播節目上狂轟衛福部長陳時中、台北市政府15分鐘。對此，市長柯文哲回酸「她CP值滿高的」，領那麼少錢、做那麼多事，很不簡單，還說「我佛慈悲」。
周玉蔻今在廣播節目「新聞放鞭炮」，表示自己第三劑要打高端都遲遲預約不到，又說「身為一個台北市民這麼可悲？放假沒高端可打」，還說1922平台先前在台北市不能約，是指揮中心問題，轟「陳時中太軟弱、懦夫，被柯文哲欺負到現在」。
柯文哲聽聞後僅表示「唉喲！辛苦她了，她的CP值還滿高的，領這麼少錢、做這麼多事，不簡單餒」。接者又說「她是拿哪個派系的錢？呵呵呵」、「我佛慈悲、阿彌陀佛」。
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