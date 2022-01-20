馬祖增接種站 拚春節前打完6千人次疫苗追加劑

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中央社 / 連江縣20日電

防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，連江縣府積極提升疫苗追加劑施打涵蓋率，18日至今天增設6場次社區接種站，估農曆年前完成約6000劑施打，提升涵蓋率及集體免疫力。

根據連江縣疫情指揮中心資料，連江縣政府18日至20日追加6場次社區接種站，18日首場預約878人次，19日預約834人次。因預約接種踴躍，繼續在南、北竿開設社區接種站，分別是25日在北竿惠民市場、26日於南竿體育館，預計農曆年前可完成施打約6000劑疫苗追加劑。

連江縣長劉增應前天召開連江縣防疫會議時指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）來勢洶洶，連江縣衛生福利局及縣醫確保疫苗、快篩試劑等防疫物資充足，並持續鼓勵軍民主動預約施打疫苗追加劑，提升縣內整體涵蓋率，軍民也需提高警覺及做好自我防護。

根據連江縣政府新聞資料，縣府呼籲各局處及中央駐馬祖人員注意健康管理，赴台及返鄉過節鄉親注意防疫；台灣返鄉民眾須自我健康監測，提高警覺，若有不適儘速至醫院篩檢；加強宣導赴台民眾減少外出，返馬後應自我健康監測；地方須加強整備，落實環境消毒。

連江縣疫情指揮中心指出，疫情期間，連江縣政府定期舉行防疫相關會議密切關注疫情變化，加強防疫作為。如有任何防疫相關諮詢，請洽疫情指揮中心24小時防疫專線：0963-772160。

新冠疫苗

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