國內版疫苗護照使用細節 陳時中下午說明
國內COVID-19疫情嚴峻，各界呼籲境內啟用疫苗接種證明防疫，國內版疫苗護照將於明天開放申請，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午將說明相關使用規定。
本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，國內版疫苗數位證明（俗稱疫苗護照）政策預計今天宣布，明天開放民眾申請，台灣使用的疫苗數位證明比照歐盟規格，必須符合單次使用、自行攜帶、資料不可留存等原則，才能被承認使用
自桃園機場衍生COVID-19社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。桃園中壢的聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤中壢中山店用餐，引起餐廳群聚，相關疫情最新狀況，也是今天下午記者會焦點之一。
疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，COVID-19疫苗第3劑施打，指揮中心18日上午10時起再次開放1922公費疫苗預約平台，依據3年齡層分流預約，這次台北市也加入預約系統，預約截止時間為22日中午12時，指揮中心呼籲符合接種資格儘速預約施打。
截至昨天下午，桃園機場及後續所衍生疫情相關確診個案累計已達121人。最新本土COVID-19疫情狀況、第20期1922平台加強劑預約以及疫苗接種狀況，陳時中將於指揮中心下午2時的疫情記者會上說明。
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