高雄連續8天設大型接種站 65歲長輩可現場登記接種

疫情升溫，近期民眾踴躍追打第3劑，高雄市為方便長輩接種，今天起到27日增設大型接種站也開放現場登記接種，以65歲長者優先。

高雄市政府今天起一連8天設置大型接種站，今天將在高雄展覽館北館打高端、南館打BNT、高雄巨蛋打莫德納，每天設置的接種站和施打疫苗種類不同，現場不限接種第1、2、3劑。

衛生局表示，高雄市65至74歲長輩前2劑接種AZ疫苗滿12周者，會接到公所通知的接種單，請依指定時間、地點接種第3劑，或可自行預約接種BNT、高端或莫德納疫苗，前2劑打莫納者，可上高雄市政府衛生局網站查詢合約院所和預約選擇疫苗接種。

民眾也可到現場登記接種，不過名額有限，以65歲以上長輩優先，接種時間為上午8點半至11點半，下午1點半至4點半，接種記得攜帶身分證、健保卡及小黃卡。

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