快訊

34.9萬劑莫德納沒了！第21輪預約時程曝光 年後開打

婦人打第3劑莫德納兩天「呼吸困難」過世 解剖死因出爐

第3劑疫苗需求大 北市加開京站接種站打高端

中央社 / 台北19日電
第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，台北市政府今天表示，因應民眾需求，將在京站增開一個中型接種站，明天起先試營運，提供高端疫苗隨到隨打。圖／聯合報系資料照片
第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，台北市政府今天表示，因應民眾需求，將在京站增開一個中型接種站，明天起先試營運，提供高端疫苗隨到隨打。圖／聯合報系資料照片

第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，台北市政府今天表示，因應民眾需求，將在京站增開一個中型接種站，明天起先試營運，提供高端疫苗隨到隨打。

台北市副市長蔡炳坤今天宣布，因應民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高端疫苗需求，除原先在第20期1922公費疫苗預約平台提供的7200劑名額外，將在京站增開一個中型接種站，24日到28日將新增每天120個名額供預約。

蔡炳坤表示，京站接種站20日及21日將先試營運，每天提供120個名額，採隨到隨打，歡迎民眾利用。

台北市衛生局專門委員歐佳齡在視訊記者會上補充，台北車站仍在持續提供第1、2劑疫苗接種服務，另有不定期提供第3劑接種，可現場掛號施打，每天上限1700人，30日前施打第1、2劑還會送價值新台幣200元的商品券，請民眾多加利用。

歐佳齡說，台北榮總22日及23日將開設萬人追加劑特別門診，包含1000劑莫德納疫苗、4000劑BNT疫苗及5000劑高端疫苗，今天起可以上榮總網站預約，不開放現場或電話掛號，其中莫德納已預約額滿，BNT及高端尚有名額。

歐佳齡表示，1922疫苗預約平台到目前為止還在進行中，大家現在都急著打第3劑疫苗，衛生局陸續會再媒合醫療院所、找尋合適場地，協助提供民眾就近便利的服務。

對於大安區智博診所昨天在臉書發文稱高端疫苗遭衛生局回收，歐佳齡說明，為避免混淆誤打，台北市診所一次僅會施打一種疫苗，因此每一期任務結束後，若診所仍有餘劑，與下一期要施打的疫苗不同，就會一律回收。

新冠疫苗 高端疫苗

延伸閱讀

打不到高端？北市加開北榮、京站接種站 共計1.3萬名額

柯文哲稱有人炒作要打高端 梁文傑貼大排長龍影片打臉

中型接種站開打 蔡炳坤：第3劑已有7%覆蓋率

打嘸高端？陳時中妻也抱怨 北市公布接種醫院

相關新聞

34.9萬莫德納沒了！年前開放21輪預約、年後2月7日開打

國內第20輪於昨日開放疫苗預約，直到今日釋出的34.9萬劑莫德納已全數預約完畢，中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，若這一...

嘉縣婦打第3劑莫德納兩天不適過世 解剖確認肺栓塞

嘉義縣中埔鄉59歲劉姓婦人本月16日凌晨呼吸困難，友人趕去她住處並撥打119報請救護，但劉婦送醫已無生命跡象，當天上午6...

未打疫苗重症風險高12倍！學者憂高危族第三劑不到兩成

全球Omicron變異株疫情肆虐，台灣本土病例人數也破百，社區流行一觸即發，但高風險群第三劑接種情況卻不夠理想。台大公衛...

滿足民眾第三劑接種需求 北榮加開「追加劑特別門診」

中央宣布第三劑施打間隔從原先的5個月縮短為3個月，讓符合資格人數從40萬增至760多萬人，加上Omicron變異株來勢洶...

第三劑接種莫德納意願大增 施打站出現長者排隊人潮

Omicron病毒侵襲，讓全球疫情升溫，新北市政府針對全市44萬7千名65歲以上長者展開第3劑疫苗接種，規劃18處社區接...

追加劑接種破1成 陳時中：縝密規劃再與病毒共存

COVID-19本土疫情持續，據指揮中心統計，國內COVID-19疫苗追加劑接種涵蓋率破1成，達10.13%；疫情指揮中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。