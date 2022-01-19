第3劑疫苗需求大 北市加開京站接種站打高端
第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，台北市政府今天表示，因應民眾需求，將在京站增開一個中型接種站，明天起先試營運，提供高端疫苗隨到隨打。
台北市副市長蔡炳坤今天宣布，因應民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高端疫苗需求，除原先在第20期1922公費疫苗預約平台提供的7200劑名額外，將在京站增開一個中型接種站，24日到28日將新增每天120個名額供預約。
蔡炳坤表示，京站接種站20日及21日將先試營運，每天提供120個名額，採隨到隨打，歡迎民眾利用。
台北市衛生局專門委員歐佳齡在視訊記者會上補充，台北車站仍在持續提供第1、2劑疫苗接種服務，另有不定期提供第3劑接種，可現場掛號施打，每天上限1700人，30日前施打第1、2劑還會送價值新台幣200元的商品券，請民眾多加利用。
歐佳齡說，台北榮總22日及23日將開設萬人追加劑特別門診，包含1000劑莫德納疫苗、4000劑BNT疫苗及5000劑高端疫苗，今天起可以上榮總網站預約，不開放現場或電話掛號，其中莫德納已預約額滿，BNT及高端尚有名額。
歐佳齡表示，1922疫苗預約平台到目前為止還在進行中，大家現在都急著打第3劑疫苗，衛生局陸續會再媒合醫療院所、找尋合適場地，協助提供民眾就近便利的服務。
對於大安區智博診所昨天在臉書發文稱高端疫苗遭衛生局回收，歐佳齡說明，為避免混淆誤打，台北市診所一次僅會施打一種疫苗，因此每一期任務結束後，若診所仍有餘劑，與下一期要施打的疫苗不同，就會一律回收。
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