莫德納預約達99.4% 陳時中：還會進貨、過年後還有得打

第20輪疫苗昨起預約，莫德納疫苗搶手，截至昨天傍晚五時，約剩1.4萬名額可供預約；指揮中心今天則公布截至中午1時，莫德納疫苗預約率已達99.64％。接下來是否還有足夠的莫德納疫苗可供接種？指揮官陳時中表示，早已訂購莫德納2000萬劑，若照排程下周一進貨，二月過完年後、第21輪可打得到。

發言人莊人祥表示，第20輪疫苗已完成86萬劑預約，佔118萬劑的量能72.76%。各疫苗預約率為，莫德納99.64%、BNT疫苗62.94%、高端58.8％、AZ疫苗21.31%。

他重申，若要接種mRNA疫苗，BNT疫苗和莫德納的保護效果相當，可考慮選擇此疫苗；另外提醒要打高端的話，因為未列為WHO緊急使用清單，民眾如有國外旅遊計畫要特別考量。

莊人祥表示，昨已將250萬人份可打追加劑的莫德納都配送至地方衛生局，昨天已接種29萬人份的莫德納，若以每天打30萬人計算，預計下周三會用完，但有些縣市快、有些慢，到1月30日應該還有莫德納可以施打、沒有問題。

目前除預約平台提供施打外，也有給專案造冊65歲以上長者，很多縣市都是這兩週針對造冊對象接種，加先前有些醫療院所也扣留預約，才導致有些診所反應疫苗被收走。

【中央社／台北19日電】

第20期第3劑COVID-19疫苗預約踴躍，尤其莫德納疫苗預約率高達99.64%。指揮中心發言人莊人祥表示，24日還有一批莫德納疫苗抵台，強調第21期還會開放施打。

為加速第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打，中央流行疫情指揮中心昨天開放1922公費疫苗預約平台，各縣市共可提供約118萬劑量能。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，截至今天下午1時，已有86.1萬人完成疫苗預約，其中莫德納疫苗預約率達99.64%居冠、BNT疫苗預約率62.94%、高端疫苗58.58%、AZ疫苗21.37%。

莫德納疫苗打氣旺，許多民眾擔心打不到。莊人祥說，昨天已將現有250萬劑第3劑疫苗分配到全台各縣市衛生局，扣掉昨天接種的29萬劑，大約還剩下220萬人份，以目前每天打30萬人速度，大概到26日會全部用罄，但預計24日就會再有一批莫德納疫苗抵台，第21期還是打得到，民眾不用過度擔心。

莊人祥指出，各縣市疫苗接種速度有快有慢，目前除了1922疫苗預約平台外，也提供65歲以上對象專案造冊施打，才會導致有些民眾已經預約，後來才被告知疫苗被收走，主要就是因為衛生局在調度的關係，但因下週還有疫苗抵台，呼籲民眾不用急。

莊人祥強調，第20期疫苗預約將開放至1月22日中午，民眾仍可盡量預約，其中BNT疫苗保護力和莫德納疫苗相當，高端疫苗則是蛋白質疫苗、副作用非常低，但提醒要赴美國或特定國家的民眾，可選擇已列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單的疫苗。

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