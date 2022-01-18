第20輪預約首日莫德納僅剩1.3萬！BNT疫苗急起直追
國內今日上午十時開放第20輪疫苗預約，共開放114萬劑疫苗。凡18歲以上且施打二劑疫苗滿三個月者，都能上網進行預約。指揮中心晚間公布截至五時，已有70萬0109人預約，預約率占六成一。
今天上午不少民眾抱怨莫德納疫苗和BNT疫苗太搶手，有些縣市根本沒開放預約，或者一預約就秒殺。發言人莊人祥表示，過去已將250萬劑的莫德納疫苗配發給各縣市，在上一輪（19輪），有6萬多人打了莫德納，還有59萬劑要打第三劑，至於20輪則下放了34.9萬劑，預計這兩輪總計要提供94萬人份。
而剩下的150萬劑莫德納疫苗，主要會保留給縣市醫療院所，另外還有造冊民眾使用，好比很多符合資格的65歲以上民眾要施打，因此造成BNT疫苗及莫德納疫苗較少。
根據指揮中心截至晚間五時統計，各廠牌預約人數中，AZ預約人數達2427人、BNT預約人數達31萬8733人、莫德納預約人數達33萬5946人、高端預約人數達4萬3003人。若已第20輪只有撥配34.9萬劑莫德納來看，幾乎快「完銷」，僅剩1.3劑。BNT疫苗預約數也急起直追，達到30多萬劑，快追上莫德納疫苗。
但莊人祥建議，無論是打BNT疫苗或莫德納疫苗都是mRNA疫苗，兩者功效都差不多，專家建議「有打」比「打什麼疫苗」更重要，建議打不到莫德納，也可選BNT疫苗。
指揮官陳時中表示，莫德納很搶手，但整體預約率只有50%，呼籲「第一、二劑要盡快，第三劑時間到了也盡快施打，這是相當重要的事。」
目前第20輪疫苗預約時間只到1月22日中午12時，開打日為1月24日至1月30日止。
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