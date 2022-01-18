快訊

華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

只會泡茶聊天？調查局基層「幫長官打考績」 近百名主官管中槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第20輪預約首日莫德納僅剩1.3萬！BNT疫苗急起直追

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
第20輪疫苗預約截至五時，已有70萬0109人預約，預約率占六成一。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
第20輪疫苗預約截至五時，已有70萬0109人預約，預約率占六成一。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

國內今日上午十時開放第20輪疫苗預約，共開放114萬劑疫苗。凡18歲以上且施打二劑疫苗滿三個月者，都能上網進行預約。指揮中心晚間公布截至五時，已有70萬0109人預約，預約率占六成一。

今天上午不少民眾抱怨莫德納疫苗BNT疫苗太搶手，有些縣市根本沒開放預約，或者一預約就秒殺。發言人莊人祥表示，過去已將250萬劑的莫德納疫苗配發給各縣市，在上一輪（19輪），有6萬多人打了莫德納，還有59萬劑要打第三劑，至於20輪則下放了34.9萬劑，預計這兩輪總計要提供94萬人份。

而剩下的150萬劑莫德納疫苗，主要會保留給縣市醫療院所，另外還有造冊民眾使用，好比很多符合資格的65歲以上民眾要施打，因此造成BNT疫苗及莫德納疫苗較少。

根據指揮中心截至晚間五時統計，各廠牌預約人數中，AZ預約人數達2427人、BNT預約人數達31萬8733人、莫德納預約人數達33萬5946人、高端預約人數達4萬3003人。若已第20輪只有撥配34.9萬劑莫德納來看，幾乎快「完銷」，僅剩1.3劑。BNT疫苗預約數也急起直追，達到30多萬劑，快追上莫德納疫苗。

但莊人祥建議，無論是打BNT疫苗或莫德納疫苗都是mRNA疫苗，兩者功效都差不多，專家建議「有打」比「打什麼疫苗」更重要，建議打不到莫德納，也可選BNT疫苗。

指揮官陳時中表示，莫德納很搶手，但整體預約率只有50%，呼籲「第一、二劑要盡快，第三劑時間到了也盡快施打，這是相當重要的事。」

目前第20輪疫苗預約時間只到1月22日中午12時，開打日為1月24日至1月30日止。

指揮中心於1月18日開放第20期疫苗預約平台。圖／指揮中心提供
指揮中心於1月18日開放第20期疫苗預約平台。圖／指揮中心提供

新冠疫苗 莫德納疫苗 BNT 莊人祥

延伸閱讀

陳時中昨才說莫德納盡量打 藍批「昨夠今缺隨便說說」

「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

疫情升溫雙鐵禁飲食？ 陳時中：戴好口罩就好

西堤餐廳相關再增5例 陳時中「採中庸方法」不禁內用

相關新聞

第20輪預約首日莫德納僅剩1.3萬！BNT疫苗急起直追

國內今日上午十時開放第20輪疫苗預約，共開放114萬劑疫苗。凡18歲以上且施打二劑疫苗滿三個月者，都能上網進行預約。指揮...

陳時中昨才說莫德納盡量打 藍批「昨夠今缺隨便說說」

本土疫情再起，中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾接種第三劑疫苗。不過，國民黨文傳會副主委黃子哲指出，搶手的莫德納疫苗現在幾乎都...

疫情燒BNT打氣弱 鄭文燦：確診不多代表社區足跡控制

疫情正在延燒中，桃園市長鄭文燦今天下午前往平鎮區三安市民活動中心接種站視察，不過只見零星民眾前往接種疫苗，打氣不踴躍，施...

等中央點頭！北市擬用疫苗通行證 陳時中認本周可申請

國內疫情延燒，包含餐廳、銀行、校園等各大公司行號皆有確診個案傳出。台北市副市長黃珊珊指出，只要中央點頭界接資料，就會在北...

莫德納第三劑太搶手！莊人祥曝缺貨原因：250萬都發了

國內今日上午十點開放疫苗接種及預約平台，提供四款疫苗作為追加劑，此外也納入北市接種點。但有民眾反映沒有莫德納疫苗選項，例...

2劑高端+莫德納副作用曝光！ 專家推：工作狂打這疫苗

桃園西提群聚疫情延燒，我國正實施第三劑疫苗策略，毒理學專家招名威在臉書（https://www.facebook.com...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。