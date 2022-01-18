問答／ 第三劑預約！1922平台今天十時起開放分流預約
國內疫情升溫，許多民眾紛紛施打第三劑新冠肺炎疫苗。中央流行疫情指揮中心公布，疾管署1922的COVID-19公費疫苗預約平台今天起，提供已完整接種兩劑疫苗滿12周且滿18歲以上民眾，預約接種追加劑。
問題1 : 哪些人符合資格可以施打 ?
答：110年11月7日(含)前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12周 18歲以上民眾[即2004/1/30(含)前出生]。
新冠疫苗第二劑隔12周後，可施打第三劑日期對照表
問題2：施打時程
答：1月24日至1月30日。
問題3：什麼時候可以預約呢？
答：
(一)65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。
(二)50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。
(三)18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。
問題4：已經有在衛生所預約了，需要也在1922預約嗎？
答：不用，如果已在衛生局或合約醫療院所完成預約，就照原預約時段前往，不用在1922預約平台重複預約。
問題5：本期提供哪些廠牌的疫苗呢？
答：AZ、BNT、莫德納、高端等廠牌皆提供。
問題6：北市這期會加入嗎？
答：會，副市長蔡炳坤說，昨天就將20期的量能開出去，且會比19期量能還要多，也會繼續增加量能。
問題7：我還沒打第一劑或第二劑疫苗，也可以在第20期預約嗎？
答：：如欲預約接種第1、2劑請至各縣市衛生局網站查詢或洽詢所在地衛生局／所。可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（小黃卡）至各地合約醫療院所或衛生所預約，或前往隨到隨打接種站接種。
問題8：如果不透過1922預約平台，是否有其他管道可預約追加劑？
答：可持健保卡、身分證明文件、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）至各縣市指定或安排合約醫療院所、衛生所或所設置接種站。
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